هلا السعيد تتألق بأحدث ظهور لها في إيطاليا

القاهرة - محمد ابراهيم -

استطاعت الفنانة هلا السعيد أن تخطف أنظار جمهورها من خلال أحدث ظهور لها في إيطاليا، وشاركت "هلا" جمهورها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .



وظهرت هلا السعيد بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت فستان مشجر بالألوان الصيفية طويلًا وأوف شولدر مكشوف الصدر، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.



تعليقات الجمهور على منشور هلا السعيد

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات انتي جميلة جدا، قمر منورة الدنيا كلها، منتظرينك بأعمال جديدة، ربنا يحفظك ويبارك فيكي يا رب، وغيرها من التعمشاركة

مشاركة هلا السعيد في حدوتة منسية

وفي سياق منفصل، تشارك هلا السعيد في مسلسل حدوتة منسية والمسلسل من بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين.

آخر أعمال هلا السعيد

و الجدير بالذكر آخر أعمال هلا السعيد حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى وتدور أحداثها في إطار رعب نقسى ملىء بالتشويق.