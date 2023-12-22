نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد ٢٠٢٣.. فنانين فارقوا الحياه وسط مشاعر الحب والصدمة من المحبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان عام ٢٠٢٣ من السنوات الصعبة على الوسط الفني حيث حدث العديد من الوفيات الصادمة من فنانين شباب وغير شباب والمثير من الموت المفاجئ وفقد العديد من الفنانين أقرب الأشخاص اليهم من أب، أم، أخ، ويرصد لكم دوت الخليج الفني أبرز الوفيات التي حدثت بعام ٢٠٢٣ في الوسط الفني المصري.







رانيا شعلان

في الـ٢٢ من يناير ٢٠٢٣ توفت المطربة رانيا شعلان داخل احدى مستشفيات مدينة ٦ اكتوبر بعد صراعها مع مرض سرطان العظام.





سميح منسي

وفي الـ ٢٥ يناير رحل عن عالمنا المخرج سميح منسي عن عمر يناهز الـ 63 عامًا بعد صراع مع مرض القلب، وأعلن الفنان شريف إدريسخبر الوفاة.





شريفة فاضل

وفي يوم الـ٥ من مارس توفيت المطربة شريفة فاضل بعد فترة طويلة من غيابها عن الساحة الفنية.





مجدي عبدالوهاب

وفي اليوم الأول من رمضان والموافق ٢٣ مارس أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان مجدي عبدالوهاب.





نبيل منيب

وفي الـ٢٩ من مارس توفى نبيل منيب وهو مخرج مسرحي واستاذ التمثيل والاخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.





دينا الشربيني تفقد والديها بفارق ٥ أشهر





أعلنت دينا الشربيني وفاة والدها عبر حسابها بموقع انستجرام يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل ولا يمر سوى ٥ أشهر حتى أعلنت أيضًا عبرحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي/ ليلى السيدعبدالله، اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء لها بالرحمةوالمغفرة".





مصطفى درويش

وفي اليوم الأول من شهر مايو وقعت الصدمة على الوسط الفني وجماهير السوشيال ميديا بوفاة الفنان مصطفى درويش دون سابق مرضاو تعب.





فقد نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل وفاته بثلاث ساعات منشورًا كتب فيه "هو انا بس الليمبقتش عارف أنام".

مما تسبب في صدمة لجمهوره وأهله وأصدقائه حيث إنه كان في أكثر الأوقات نجاحًا بعد مسلسل كامل العدد الذي عرض قبل وفاتهبحوالي شهران.





محمد النادي

كما أعلن المغني كريم محسن خبر وفاة المحلن محمد النادي صباح الاثنين 5 يونيو، وذلك عن عمر 39 عامًا

وكتب كريم محسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 'إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله الأخ والصديق الفنانمحمد النادي' ، وتابع حديثه، وقال: 'ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب خلق الله إدعوا له بالرحمه والمغفره الله يخليكم'.





أشرف أبوزيد

ورحل عن عالمنا مساء الأحد 11 يونيو، الموسيقار أشرف أبو زيد شقيق الفنان كريم أبو زيد، وذلك عن عمر ناهز الـ 47 عاما





محمد أبو العلا السلاموني

وفي 18 يونيو، رحل عن عالمنا الكاتب المسرحي والأديب محمد أبو العلا السلاموني عن عمر يناهز 82 عامًا، وأعلن الفنان ياسر صادقالخبر، والناقد المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا.





جميل المغازي

وفي الـ٢٤ من يونيو أعلن المخرج جميل حميل المغازي وفاة والده المخرج جميل المغازي بعد صراع مع المرض.





أحمد قنديل

وفي 3 يوليو، توفى الفنان الشاب أحمد قنديل أحد أبطال الجزء الثاني من مسلسل الاختيار.





علاء عبدالخالق

وفي 4 يوليو رحل عن عالمنا الفنان علاء عبد الخالق عن عمر ناهز الـ٥٩ عام بعد معاناته مع المرض.





هاني ويليام



وتوفي المنتج هاني ويليام في الـ٢ من سبتمبر.





كريمان

ورحلت عن عالمنا يوم ١٢ سبتمبر الفنانة كريمان وهي احدى اهم نجمات الزمن الجميل.





أشرف مصيلحي

وفي ١٧ سبتمبر توفي الفنان أشرف مصيلحي زوج المخرجة منال الصيفي بعد صراع مع المرض دام لعدة شهور.





أحمد عصام

كما توفي يوم ٢٣ سبتمر الفنان الشاب أحمد عصام أحد أبطال مسرحية تشارلي شابلن.





أحمد النحاس

كما أعلنت نهى النحاس ابنة المخرج أحمد النحاس وفاة والدها عن عمر ناهز الـ٧٣ وذلك يوم ٢٥ سبتمبر.





نجاح سلام

كما توفت المطربة اللبنانية نجاح سلام في الـ٢٨ من سبتمبر.





أحمد سامي العدل

وفي 30 سبتمبر، رحل عن عالمنا الفنان أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل، وفق ما أعلنته رشا سامي العدل عن خبر وفاةشقيقها الشاب.





محمد فريد

أيضًا بيوم ٣٠ سبتمبر رحل الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 83 عامًا.





محمد بطاوي

وفاة الفنان محمد بطاوي تصدرت مؤشرات البحث صباح السبت 7 أكتوبر، حيث غاب عن عالمنا عضو فريق مسرح مصر متأثرًا بأزمة قلبية.





أحمد سمير رضوان

وفي 8 نوفمبر أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان أحمد سمير رضوان.





شريف شاكر

وفي 10 نوفمبر رحل المطرب المصري شريف شاكر، عن الحياة الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.





عثمان محمد علي

وفي 12 نوفمبر أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان عن عمر يناهز 88 عامًا.





صلاح رمزي

وفي 22 نوفمبر أعلن الفنان شريف رمزي وفاة شقيقه صلاح رمزي بعد صراع مع المرض وغيبوبة دامت لأكثر من عام، وذلك من خلالحسابه الرسمي بموقع انستجرام.





طارق عبدالعزيز

وفي 26 نوفمبر أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر رحيل الفنان طارق عبد العزيز، بعد تعرضه لأزمة قلبية في لوكيشن تصوير مسلسل وبقين ااتنين.

مما تسبب في صدمة للوسط الفني والجماهير.

أشرف عبدالغفور

وفي الـ٣ من ديسمبر توفي الفنان أشرف عبدالغفور جراء حادث سير على طريق مدينة الـ٦ من أكتوبر وتم نقله عالفور هو وزوجته الىاحدى مستشفيات ٦ أكتوبر لكن وافته المنية عالفور منا تسبب في صدمة كبيرة لأبنائه وجمهوره على رأسهم الفنانة ريهام عبدالغفور.





ناهد فريد شوفي

وفي يوم الثلاثاء الموافق ٥ ديسمبر انتقلت إلى رحمة الله المنتجة ناهد فريد شوقي والدة الفنانة ناهد السباعي.





شقيق أحمد حلمي

وبيوم ٨ ديسمبر أعلن النجم أحمد حلمي وفاة شقيقه الأستاذ خالد حلمي المدير العام بجهاز المحاسبات.