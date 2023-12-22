نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. محمد إمام يدعم فلسطين في عرض فيلم 'ابو نسب' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم فيلم ابو نسب للفنان محمد إمام تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد طرحه مساء أمس الخميس في دور العرض السينمائية.

محمد إمام يدعم فلسطين

وظهر محمد إمام في العرض الخاص مساء أمس الخميس وهو مرتديًا الشال الفلسطيني تضامنًا مع أهالي غزة، كما شهد العرض الخاص حضور أبطال العمل ياسمين صبري وماجد الكدواني وأحمد فهيم وعلاء مرسي والمخرج رامي إمام.

تصدر فيلم ابو نسب تريند جوجل

وقام محمد إمام بنشر صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كاشفًا فيها عن أن فيلم "أبو نسب" الأكثر بحثًا على جوجل، وكتب عليها قائلًا: مع أول أيام عرضه.. أبو نسب الأكثر بحثًا على جوجل.



إيرادات فيلم ابو نسب

وحقق فيلم ابو نسب مساء أمس الخميس، إيرادات بلغت مليون و917 ألفا و884 جنيه، فى أول أيامه بدور العرض السينمائية المختلفة.

وتدور قصة فيلم ابو نسب في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.

أبطال فيلم ابو نسب

ويشارك في بطولة فيلم ابو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.

وستشارك الفنانة هالة فاخر بشخصية والدة شيكو، الذي يشارك كضيف شرف، والفنان ماجد الكدواني الذي يجسد شخصية والدة الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وستجسد ياسمين صبري دور مدربة تنمية بشرية.

أفلام دور العرض السينمائية

وينافس فيلم ابو نسب أفلام أخرى وهي: شماريخ وحقق 720 ألف و502 جنيه، وش في وش وحقق 16 ألف و888 جنيه، العميل صفر وحقق 20 ألف و808 جنيه

فوي فوي فوي وحقق 17 ألف و628 جنيه، بلوموندو وحقق 9 الآف و487 جنيه، سنة أول خطف وحقق 6 الآف و630 جنيه، البعبع وحقق ألف و249 جنيه، الخميس اللي جاي وحقق 784 جنيه.