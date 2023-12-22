ويبقى الأهلي الفرحة الكبيرة.. نجوم الفن يهنئون النادي الأهلى بالبرونزية الرابعة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تفاعل عدد كبير من نجوم الفن على فوز النادي الأهلي بالبرونزية الرابعة في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن تغلب على منافسه اوراوا الياباني بـ أربعة أهداف مقابل هدفين.

منشورات النجوم:

وكان تفاعل النجوم وتهنئتهم عن طريق حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، والبداية كانت عند النجم نبيل الحلفاوي التي كتب عبر منصة اكس.

وقال:" مبروك للقلعة الحمراء. جمهورا ولاعبين وجهاز فني وإدارة،الأهلي بدأ البطولة بامتياز وختمها بامتياز.

للمرة الرابعة يعتلي الأهلي منصة التتويج في كأس العالم حاصلا على البرونزية، الأهلي سفير الكرة المصرية في المحافل القارية والعالمية.

أحمد السعدني:

وكتب السعدني قالا:" ‏بالأربعة الأهلي يحصد البرونزية الرابعة في كأس العالم للأندية الف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره ولاعبيه وجهازه الفني والكابتن محمود الخطيب".

صلاح عبدالله:

البرونزية الرابعة من قلب أبيض للأحمر مبرووووك يا اهل.

أحمد جمال:

ولا في غيره يفرحني مبرووووك يا أهلي

إيهاب فهمي:

ويبقى الاهلى الفرحه الكبيره تعلموا كيف يكون البطل

شريف أدريس:

أنا الأهلي اللي كان والحاضر انا الإسم االي هز جبال

من الأول لحد الأخر، هيفضل مصنع الأبطال أعظم نادي في الكون.

أحمد سعيد عبدالغني:

مبروووك للنادي الاهلي العظيم الفوز بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية.

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية:

في إنجاز رياضي مميز، نجح النادي الأهلي في تحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد فوزه بنتيجة 4-2 على فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني في المباراة التي أقيمت لتحديد صاحب المركز الثالث.

بهذا الفوز، يُحقق الأهلي المركز الثالث في البطولة ويحصد الميدالية البرونزية، مؤكدًا جاهزيته وقوته على الساحة الدولية، يترك الأهلي بصمة إيجابية في مشواره في كأس العالم للأندية ويعزز مكانته كواحد من أبرز الأندية في المنافسات الدولية.