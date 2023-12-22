انت الأن تتابع خبر زينة مكي تحتفل بعيد ميلاد والدها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -احتفلت الفنانة اللبنانية زينة مكي، بعيد ميلاد والدها الصحافي أحمد، على أنغام "بنت أبويا"، ووصفته بسندها ومصدر إلهامها.



وشاركت مكي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو يوثق أبرز ذكرياتها مع والدها منذ الطفولة، وعلقت عليه بالقول: كل عام وأنت حبيبي وسندي وصديقي ومصدر إلهامي، كل عام وأنا شبهك وحتة منك، بحبك بابا.



بدوره، ردّ والد زينة على معايدتها من خلال التعليق على ذات المنشور، معرباً عن حبه العميق لها، وتأكيده أن الأبناء يكونون أيضا مصدر إلهاما للآباء، مبينا أن ابنته علمته "الصبر" خلال رحلة مرضها مع مرض "الجنف"، عندما قررت الخضوع للعملية الجراحية.



وتابع: "يا صغيرتي، في عيد ميلادي أوزع ما تبقى من عمر عليك وعلى الحبيبتين سارة وآلاء والأحفاد الأحبة، مستلهما من عطاء والدي (أبي وأمي) نبل المعنى، عسى أن أرى نفسي محلقا بنجاحاتكم على أجنحة حاكاها الأمل".



وأكد في نهاية منشوره مدى ثقته المطلقة بابنته زينة بأنها لن تُخيب أمله، مردفا: "زينة، بحبك بابا".



كما حرصت زينة مكي، على دعم القضية الفلسطينية ومساندة أبناء قطاع غزة، من خلال نشر عدة صور لها وهي تتوشح بالكوفية الفلسطينية .