بعد تصدر فيلم أبو نسب تريند جوجل.. تفاصيل دور ياسمين صبري

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام في أول أيام عرضه تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد عرضه مساء أمس في دور العرض السينمائية.

تفاصيل دور ياسمين صبري في فيلم أبو نسب

كشفت ياسمين صبري عن تفاصيل دورها في فيلم أبو نسب، قائلة إن شخصيتها في هذا العمل مختلفة عن الشخصية التي قدمتها في فيلم ليلة هنا وسرور كما أشارت إلى أنها لا تتأثر بأحاديث الآخرين في الأغلب.

وتابعت: طبيعة العلاقة بيني وبين محمد إمام في أبونسب عكس العلاقة ما بينا في فيلم ليلة هنا وسرور، فهنا هي عاملة نفسها مش عارفة حاجة وصفحتها نضيفة ووالدها رجل عصابات في الحقيقة.

وكشفت ياسمين صبري عن تفاصيل شخصيتها قائلة: كنت بلعب سباحة فعندي روح المنافسة من وأنا صغيرة فبحب دائمًا أكسب وأنجح، وبحاول أكون راضية عن نفسي دائمًا.

واستكملت: مقدرش اتأثر بكلام الناس، وبحاول أشوف إيه الأفضل دائمًا من وجهة نظر أهل العلم مش من آراء الناس.

واختتمت قائلة: بشوف حاليًا عمل أقدر أقدمه في رمضان إن شاء لله.

قصة فيلم أبو نسب



وتدور قصة فيلم أبو نسب في إطار كوميدي حول شخصية علي طبيب أطفال غريب الأطوار ويستعد للزواج من حبيبته داليا والتي تجسدها ياسمين صبري.

وتأخذ الأجواء السعيدة منعطف شديد الخطورة بعد خروج والد داليا المجرم داوود "ماجد الكدواني" من السجن في ذات يوم زفافهما، فيجد علي نفسه في قلب سلسلة من أحداث الانتقام المضحكة بين عصابة حماه وعصابات أخرى ويؤدي ذلك إلى افساد حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.

حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.

أبطال فيلم أبو نسب

ويشارك في بطولة فيلم "أبو نسب" محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.

وستشارك الفنانة هالة فاخر بشخصية والدة شيكو، الذي يشارك كضيف شرف، والفنان ماجد الكدواني الذي يجسد شخصية والدة الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وستجسد ياسمين صبري دور مدربة تنمية بشرية.

إيرادات فيلم أبو نسب

وحقق فيلم أبو نسب مساء أمس الخميس، إيرادات بلغت مليون و917 ألفا و884 جنيه، فى أول أيامه بدور العرض السينمائية المختلفة.

وينافس فيلم أبو نسب أفلام أخرى وهي: شماريخ وحقق 720 ألف و502 جنيه، وش في وش وحقق 16 ألف و888 جنيه، العميل صفر وحقق 20 ألف 808، فوي فوي فوي وحقق 17 ألف 628 جنيه، بلوموندو وحقق 9 آلاف و487 جنيه، سنة أول خطف وحقق 6 الآف و630 جنيه، البعبع وحقق ألف و249 جنيه، الخميس اللي جاي وحقق 784 جنيه.