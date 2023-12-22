محمد ثروت يحتفل بفوز النادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمد ثروت بفوز النادي الأهلي برونزية مونديال الأندية وفوزه بالثالث حيث نشر صورة تجمع فريق النادي الأهلي معلقًا عليها " بالأربعة الأهلي ثالث العالم

‏برونزية مونديال الأندية من نصيب الأبطال للمرة الرابعة في التاريخ والثالثة في المشاركة الرابعة على التوالي"

النادي الأهلي

آخر أعمال الفنان محمد ثروت

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد ثروت فيلم “ سكر ” الذي انتزاع من دور العرض منذ عدة أيام و حقق نجاحًا كبيرًا.

أحداث فيلم سكر

ويستوحي فيلم سكر قصته من رواية Daddy Longs Legs العالمية الشهيرة بـ «صاحب الظل الطويل»، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاما وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

أبطال فيلم “سكر”

شارك في بطولة الفيلم الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت، وعدد من النجوم الجديدة أبرزهم ماريا جمعة، عبد الله خالد، عمر خالد، ويشارك في البطولة أيضا النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد،