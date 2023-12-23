جولة فنية جديدة لمسرح المواجهة والتجوال داخل قرى محافظة الغربية

القاهرة - محمد ابراهيم - تشهد العديد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالغربية جولة فنية جديدة لمسرح المواجهة والتجوال، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد القادم الموافق 24، وحتى يوم 30 من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتحت رعاية د. طارق رحمي محافظ الغربية.

انطلاق العرض المسرحي توتة توتة

هذا ومن المقرر أن تشهد قرى الغربية العرض المسرحي "توتة توتة"، تأليف وأشعار د. طارق عمار، تمثيل وائل مصطفى، يحيى شعبان، مصطفى عماد، ساندرا ملقي، جورج شحاتة، محمود فتحي، ماريان سامي، إياد عيد، أحمد عتمان، كريم عبد العليم، نورهان أحمد، أحمد رسمي، حسام سيد، إسراء سمير، أمنية طارق، ديكور أحمد جمال، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد ميزو، مكياج سارة طارق، موسيقى وألحان أحمد حمدي رؤوف، ومخرج منفذ أحمد ماهر، وإخراج السعيد منسي.

أحداث العرض المسرحي توتة توتة

وتدور أحداث العرض المسرحي وهو إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال برئاسة المخرج محمد الشرقاوي، التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، حول السيرة الذاتية لعدد من التنويرين من محافظات الدلتا، الذين أثروا الحياة الثقافية والاجتماعية في مصر، والذين ساهموا في حدوث تغييرات حقيقية داخل المجتمع.