نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد منير يعلن تبرعه بجزء من أرباح حفله المقبل لأهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكينج محمد منير، التبرع بجزء من أجر حفله المقرر إحياءه يوم 31 ديسمبر بالشيخ زايد، ضمن حفلات رأس السنة لصالح أهل غزة.

تفاصيل تبرع الكينج محمد منير

ونشر الكينج، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" بوستر الحفل وعلق عليه قائلًا: “احجز تذكرتك وانضم إلینا في أكبر حفل للعام الجدید 2024 مع الكينج محمد منير، مسار إجباري وعفروتو وأكبر عرض ألعاب ناریة للعد التنازلي للترحیب بعام 2024”.

وأضاف: "واستمتعوا بمشاھدة أكبر عرض لألعاب الخفة مع كريس المصرى ومفاجآت تانیة كتیر، یوم الأحد 31 دیسمبر، يرجى ملاحظة سيتم التبرع بجزء من الأرباح لجهود إغاثة غزة".

آخر أعمال محمد منير

وطرح النجم محمد منير مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “يا فلسطيني”، وهي من إخراج أحمد عبد المحسن، كلمات عصام عبد الله، ألحان كامل الشريف، توزيع فتحي سلامة، مكساج علاء الكاشف، إشراف عام شركة سكاي فيجن، محمد منير، دينا مجدي، خالد عمرو، مدير إنتاج أحمد البنداري، ديچيتال أحمد أبا يزيد، منسق عام دينا مجدي.





كلمات أغنية يا فلسطيني لمحمد منير





يسكت يسكت رد الشعب

وفجأة يطرشقلك شرايينك

ياللي مخطط تلغي العدل

وشياطين الشر في تكوينك

يسكت يسكت الاستحمال

لما مراره يساوي الموت

ينتحر الصبر في فيضانه

وينفجر الشعب المكبوت

تسرق تحرق تقتل تهدم

وتتفنن في صنوف الغدر

آدي الشعب إن حب يرد

بحجارة بحجارة بحجارة

جندك تأمينك

يا فلسطيني يا فلسطيني ينصر دينك