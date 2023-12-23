نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. حفل هاني شاكر ضمن إحتفالات رأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي ضخم وذلك اليوم السبت، فى العاصمة اللبنانية بيروت.

تفاصيل حفل هاني شاكر



ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن حفلات الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

آخر أعمال هاني شاكر

وكان أمير الغناء العربى هاني شاكر، طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربى"، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.

كما طرح هاني شاكر مؤخرًا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغانيه لهذا العام بعد طرحه مؤخرًا أغنيتي "الكبير" و"مروق" اللذان حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.