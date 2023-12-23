نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنيات الحرف وتراث النوبة وقواعد السيناريو ضمن ورش مكثفة بملتقى "أهل مصر" بأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المدينة الشبابية بأسوان، استمرار فعاليات الورش الفنية والثقافية للملتقي الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 24 ديسمبر الحالي.

الورش الحرفية والتراثية

في مجال الورش الحرفية والتراثية، قدمت ورشة "فن المكرمية" للمدربة شيرين عفيفي، وتناولت من الفتيات تنفيذ عدد من المعلقات، والمفارش باستخدام خيط مجدول وتعليمهم العقدة المربعة والمزدوجة.

وفي ورشة "الكروشيه والخرز" نفذت إقبال حسين عددا من الشنط والمفارش باستخدام خيوط المكرمية والخرز الخشب، بينما شاركت سماح فاروق بورشة "الإكسسوارات" تصنيع الميدالية والأنسيال والعقد وعدد من المشغولات الأخرى، بجانب ذلك قامت المدربة سوزان عبدالجواد في ورشة "عرجون النخيل" بدمج الجلد مع العرجون "صباب البلح" بإعادة تدويره لتصنيع منتجات من الشنط والإكسسوارات.

ورش فنية

وفي مجال الورش الفنية، أقيمت ورشة الفن التشكيلي للمدربة شيماء المهدي، والتي تتضمن إحياء التراث النوبي، والرسم على ألواح كانفس، باستخدام ألوان اكوريل، ولوحات رسم حر من خلال تشعب الألوان.

وواصلت هبة فرج في ورشة "الجلود" تنفيذ الشنط والبورتيفيه وتلوينها بألوان الفلوماستر، كما نفذت آية حسب الله في ورشة "عطور أسوانية" عددا من العطور وكان منها عطر الدلكة باستخدام محلب مطحون، وقرنفل، وصندل مطحون، ومسك، ودهن الصندل.

في ورش اكتشاف المواهب تناول الكاتب والروائي أحمد أبو خنيجر بورشة "كتابة السيناريو" تعريف الفتيات بفن السيناريو والحصول على فكرة وتنفيذها على الورق من خلال كتابة مشاهد مترابطة تتكون من البداية والصراع حتى الوصول إلى النهاية، وتهدف الورشة تنمية قدراتهم الإبداعية والعقلية واستخراج الأفكار الموجودة بداخلهم

ورشة الغناء والموسيقى

وفي ورشة "الغناء والموسيقى" التي يقدمها الفنان محمود عبد الراضي، تغنى معهم بأغاني "مصر اليوم في عيد، بالأحضان يا بلادنا يا حلوة، قمر بلدنا" وهي أغاني التراث والوطنية، من أجل اكتشاف المواهب الصوتية وتنميتها وتقويمها.

كما تناول الفنان طارق الصغير في ورشة "التصوير الفوتوغرافي" الفرق بين زوايا التصوير وأنواع اللقطات وكيفية التقاط الصورة المناسبة والحفاظ على ابعادها، وقام الفتيات بالتدريب العملي والتقاط بعض الصور الفوتوغرافية.

ينظم الملتقى الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي المشرف التنفيذي للملتقى، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

ويستضيف الملتقى 129 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية هي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والشلاتين وحلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر وأسوان والأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالي.

نبذة عن مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع ثلاث فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.