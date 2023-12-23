20 منسوجة طباعية تروى عشق الأماكن بقاعة زياد بكير

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف دار الأوبرا المصرية معرضا بعنوان " عشق الأماكن" للفنان على محمد نور ويفتتح في الخامسة والنصف مساء يوم الإتنين 25 ديسمبر بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية ويستمر حتى السبت 30 ديسمبر.

أبرز الأعمال الفنية بمعرض عشق الأماكن

يضم المعرض 20 عمل فني تم تنفيذها بتقنيات الطباعة بالأساليب اليدوية والحديثة لإبراز تأثيرات الألوان والملمس منها النقل الحراري،الشاشة الحرارية والرسم المباشر على الاقمشة وتتناول العلاقة الوجدانية بين الانسان والأماكن ودور الفن في التعبير عنها وكيف يمكن للأماكن أن تلهم الفنان تصاميم ونماذج إبداعية متنوعة تؤدى لعشقها، وتنعكس جماليات تلك الأماكن في التصاميم النهائية وتصبح القطعة النسجية حالة فنية فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة وتحمل في نسيجها قصصًا وذكريات وعواطف لاتنسي.

نبذة عن الفنان علي محمد نور

يذكر أن الفنان علي محمد نور يعمل مدرس طباعة المنسوجات بكلية التربية قسم التربية الفنية جامعة الأزهر، حاصل على دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية، تخصص طباعة المنسوجات كلية التربية النوعية جامعة عين شمس سبق له العمل في مجال تصميم الأزياء والجرافيك.

وشارك في التدريب وتحكيم الأنشطة الفنية بمراكز الفنون جامعة الأزهر شارك في العديد من المعارض الجماعية من أهمها صالون النسجيات الثاني بمكتبة الأسكندرية، المهرجان الثاني للفنون التشكيلية بجامعة عين شمس وله العديد من المعارض الفردية.