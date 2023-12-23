تعرف على تفاصيل شخصية ملك قورة في بيت الرفاعي

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة الشابة ملك قورة حاليًا في مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة النجم أمير كرارة، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024، وتدور أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" في إطار إجتماعي شعبي.



ما هي تفاصيل شخصية ملك قورة ضمن احداث مسلسل "بيت الرفاعي"؟

كشفت الفنانة ملك قورة في تصريحات صحفية لها عن تفاصيل دورها في مسلسل "بيت الرفاعي" حيث قالت: "بدءت أصور مشاهدي في المسلسل وأظهر خلاله في دور مختلف تمامًا علي، حيث أجسد شخصية فتاة شعبية وشقيقة أمير كرارة.

من هم أبطال مسلسل "بيت الرفاعي"؟

يضم مسلسل "بيت الرفاعي" عدد من الفنانين منهم: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، عايدة رياض، ملك قورة، رحاب الجمل، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.



ما هي أحدث اعمال الفنانة ملك قورة؟

شاركت الفنانة ملك قورة في حكاية "ما تيجي نشوف" مع الفنانة هنا شيحة ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

من هم أبطال حكاية "ما تيجي نشوف"؟

ومن أبرز ابطال حكاية "ما تيجي نشوف": طارق صبري، إسلام جمال، نهى عابدين، نبيل عيسى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج الشركة المتحدة، وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبد العاطي، وإخراج محمد الخبيري.

كما تستمر الفنانة ملك قورة في تصوير مشاهدها من فيلم "جوازة توكسيك" من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، والعمل يدور في اطار اجتماعي كوميدي، وتلعب ملك قورة من خلاله دور ابنة نسرين طافش وتامر هجرس والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

كما تألقت الفنانة ملك قورة في فيلم "بعد الشر" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الفطر الماضي من بطولة علي ربيع، وهو فيلم اجتماعي كوميدي.



من هم أبطال فيلم "بعد الشر"؟

ضم فيلم "بعد الشر" عدد من الفنانين منهم: علي ربيع، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، رنا رئيس، ومن تأليف امين جمال ووليد أبو المجد، وتحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب.