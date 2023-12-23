حصن عجيب بطلا للمسابقة الثقافية بنادي السلام

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

توج فريق حصن عجيب بطلا للمسابقة الثقافية لنادي السلام وذلك بعد فوزه في اللقاء الختامي على فريق شناص ميديا الإعلامي بنتيجة ( 12/‏‏15) بعد منافسة قوية بين الفريقين شارك في المسابقة (15) فريقا من أبناء المجتمع رعى الحفل رجل الأعمال المرداس العموري وبحضور جمع من المدعويين والمهتمين في المجال الثقافي. اشتملت المسابقة على عدة مجالات التاريخية والجغرافية والتراثية والدينية والرياضة والاسئلة العامة وتخلل الحفل عرض اسكتش مسرحي بعنوان (لا للتنمر) من تقديم طلبة مدرسة سعد بن أبي وقاص للتعليم الأساسي من تأليف خليفة قناص الريسي. وفي الختام قام راعي الحفل بتكريم الفائزين بالمراكز الأول حيث حصل فريق حصن عجيب على المركز الأول وجاء فريق شناص ميديا الإعلامي في المركز الثاني وتكريم كل من ساهم في إنجاح الفعالية.

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