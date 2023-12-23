طرح برومو فيلم عادل مش عادل لـ أحمد الفيشاوي (فيديو)

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - طرح الفنان أحمد الفيشاوي البرومو الرسمي لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم عادل مش عادل، الذي يعرض في السينمات خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام:'عادل مش عادل .. قريبآ بسينمات مصر و الوطن العربي، قصة و سيناريو و حوار أدهم سعيد و حسام كمال، أنتاج :Algorio film production.

ويتولى بطولة فيلم عادل مش عادل أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمد رضوان، محمود البزاوي، مصطفى أبو سريع، نوال، بدرية طلبة ودينا، تأليف أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.