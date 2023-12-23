جمال سليمان أبرز حضور حفل الدير جيست 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ منذ قليل مهرجان جوائز الدير جيست لعام 2023، والمقام بإحدى الفنادق بالتجمع الخامس، وحضر عدد كبير من نجوم الفن وأبرزهم الفنان جمال سليمان.

بدأ توافد نجوم الوسط الفني على السجادة الحمراء لحفل الدير جيست لعام 2023، ومن أبرز الحضور: الفنان جمال سليمان، الفنان محمد نجاتي، الفنان صبري فواز، الفنانة رباب ممتاز، الفنان حسني شتا، داليا البحيري، إلهام شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل "عملة نادرة"

يذكر أن آخر أعمال الفنان جمال سليمان مسلسل “عملة نادرة” والذي عرُض خلال الماراثون الرمضاني 2023، وتدور أحداث المسلسل حول المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لا بد أنها عملة نادرة."



وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج محمد العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل "عملة نادرة"



مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.