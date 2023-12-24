داليا البحيري أول الحضور في مهرجان جوائز الدير جيست لعام 2023

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل مهرجان جوائز الدير جيست لعام 2023، والمقام بإحدى الفنادق بالتجمع الخامس، وحضر عدد كبير من نجوم الفن وأبرزهم الفنانة داليا البحيري.

وتألقت النجمة داليا البحيري على السجادة الحمراء بمهرجان جوائز الدير جيست لعام 2023، حيث ظهر بفستان أسود واعتمدت على مكياج هادى يميل للألوان الترابية.

بدأ توافد نجوم الوسط الفني على السجادة الحمراء لحفل الدير جيست لعام 2023، ومن أبرز الحضور: الفنان جمال سليمان، الفنان محمد نجاتي، الفنان صبري فواز، الفنانة رباب ممتاز، الفنان حسني شتا، داليا البحيري، إلهام شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

تعاقدت النجمة داليا البحيري مؤخرًا، على بطولة مسلسل “دون مقابل” للفنان هاني رمزي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل مسلسل دون مقابل

مسلسل دون مقابل مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تراجيدي، يناقش بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب، ومن بطولة هاني رمزي وداليا البحيري، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.