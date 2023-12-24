نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير نعمة تكسر قلوب جماهيرهًا بخبر طلاقها علي المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المطربة اللبنانية عبير نعمة، خبر انفصالها عن زوجها الموسيقي جوليو عيد خلال حفل في بيروت، حيث كشفت عن الأمر أثناء أدائها على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور، وتأثرت كثيرًا حتى انهارت من البكاء أثناء غناء أغنية رومانسية.

وحاولت عبير نعمة في بداية الحفل الحفاظ على تماسكها أمام الجمهور، ولكن خلال أدائها لأغنية "بعدني بحبك"، فاجأتها مشاعر الحزن والدموع سيطرت عليها، بينما كانت تغني، لم تتمكن من إخفاء مشاعرها وبكت على المسرح، حاولت عدم إظهار وجهها عن الجمهور قليلًا وتمالكت نفسها مرة أخرى، حيث استخدمت قفازاتها لتجفف دموعها.

واعتقد الجمهور أن عبير نعمة تأثرت باكلمات الأغنية وهو كان السبب وراء بكائها، لكنها فاجأتهم عندما التقطت أنفاسها وأعلنت بالإنجليزية: "I am divorced"، أي "أنا طُلقت"، خلال غنائها كوبليه: "بحبك.. بعدني بحبك.. وكل شئ خاصة فينا بيزعلني.. صعب أشيلك من قلبي.. ولهلق بعده غيابك بيقتلني"، حيث انحبست الكلمات بصوتها واندلعت نوبة بكاء.

عبير نعمة تكشف تفاصيل إنفصالها

وفي نفس السياق، تحدثت عبير نعمة صدمة بين جمهورها بعدما أعلنت عن انفصالها عن زوجها الموسيقي جوليو عيد، حيث انهمرت دموعها خلال أدائها على المسرح في حفل أقيم في منطقة أنطلياس في لبنان.

أفادت عبير نعمة بأن اللحظة التي عاشتها على المسرح أمس كانت أقوى مما يمكن أن تتحمله، وأكدت أنها تعيش حالة من التخبط في حياتها الشخصية لمدة عامين، حيث تمت عملية الطلاق منذ سنتين، وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة تلفزيونية.

أشارت إلى أنها كانت تخفي مشاعرها، وكان الأصدقاء والعائلة على دراية بطلاقها، ولكنها لم تكن مستعدة للإعلان عنه علنًا. أوضحت أن العديد من الإعلاميين كانوا على علم بالأمر، ولكنهم احترموا رغبتها في عدم الكشف تفاصيل هذا الجانب الشخصي بشكل كامل.