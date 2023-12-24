صدقي صخر يفوز بجائزه ديرجيست عن دوره في "صوت وصورة"

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفنان صدقي صخر بجائزة ديرجيست عن دوره في مسلسل “صوت وصورة” الذي عرض خارج السباق الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا.

حفل ديرجست

أقيم حفل توزيع جوائز ديرجست أمس بأحد الفنادق وحضر عدد كبير من النجوم المكرمين أبرزهم حنان مطاوع، مي كساب، محمد سامي، روجينا وأشرف زكي، عبير صبري، نجلاء بدر وغيرهم

تصدر الفنان صدقي صخر تريند محركات البحث مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة الذي احتل رقم ١ في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته. حيث قدم صدقي صخر في دور المحامي " لطفي عبود" مشهد مواجهة مع قاتل عصام الصياد الذي لم يكن متوقع على الإطلاق وكان مفاجأة لشخصية لطفي وللجمهور على حد سواء

قصة العمل

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما

صوت وصورة

ومسلسل "صوت وصورة " من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية