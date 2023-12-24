نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد الكدواني: محمد إمام انسان خلوق وراقي.. وشخصية داوود "أبو نسب" استفزتني (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك النجم ماجد الكدواني، حاليًا في فيلم "أبو نسب"، الذي يعرض حاليًا في السينمات، وهو من تأليف أيمن وتار، بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، هالة فاخر، محمد لطفي، وفاء عامر، ماجد المصري، وآخرون من النجوم.



وقال ماجد الكدواني في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" إنه تحمس للمشاركة في فيلم "أبو نسب" بسبب شخصية "داود"، لأنها مليئة بالتركيبات المميزة المغرية لأي ممثل؛ نظرًا لإعتمادها على أكثر من بعد سواء كان بعد نفسي، أو عاطفي أو شرس، مُضيفًا: "ده اللي كان غني في الشخصية، وده اللي متعني واستفزني كممثل".



وأكد ماجد الكدواني على أنه استمتع بالعمل مع النجم محمد إمام، ووصفه بأنه انسان خلوق وراقي وممثل ذكي جدًا، مُشيرًا إلى أن كل أبطال "أبو نسب" بذلوا جهودًا كبيرة في هذا الفيلم؛ لأنه استغرق عامين في تحضيره.



وأضاف ماجد الكدواني:" فيلم مهم الكل تعب فيه أوي، من أول ما ابتدينا نشتغل عليه خد سنتين شغل، بندعي ربنا إن شاء الله ميضيعش التعب ده أبدًا ونكون عند حسن ظن الناس، والفيلم يوصل لقلوب الجمهور ونكون من خلاله احترمنا عقلية المشاهد ومتعنا مشاعره".

كما أعرب ماجد الكدواني عن سعادته الكبيرة بتعاونه مع الفنانة ياسمين صبري، ووصفها بأنها انسانة أمينة جدًا ومثقفة ومتحضرة وراقية؛ لأنها تبذل دائمًا أقصى مجهود لديها في أي شخصية تقدمها، موضحًا أنه تشرف بعمله مع المخرج رامي إمام، ووصفه بأنه واعي جدًا وانسان من الدرجة الأولى.



وتدور أحداث فيلم أبو نسب في إطار كوميدي حول شخصية "علي" الذي يجسدها النجم محمد إمام، والذب يعمل طبيب أطفال ويستعد للزواج من حبيبته "داليا" ياسمين صبري، وتسير الأجواء السعيدة في منعطف شديد الخطورة بعد خروج والدها المجرم "داوود" من الحبس في يوم زفافهما، فيدخل "علي" في سلسلة من أحداث الانتقام المضحكة بين عصابة حماه وعصابات أخرى، مما يفسد عليه حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.