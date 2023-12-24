31 ديسمبر.. راغب علامة يحيي حفلًا غنائيًا في البحرين

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان راغب علامة، لإحياء حفل غنائي في البحرين، ضمن احتفالات رأس السنة، وذلك يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري.



أضخم حفلات رأس السنة في البحرين

يُقام الحفل في مركز البحرين العالمي للمعارض، وهو واحد من أضخم قاعات المناسبات الموجودة في المملكة، وتجري التحضيرات بين إدارة أعمال السوبر ستار راغب ومنظمي الحفل لتقديم عرض احتفاليّ مميّز على صعيد التنظيم والمؤثرات الخاصة من إضاءة وصوت لتقديم أفضل تجربة موسيقية ممكنة لجمهور السوبر ستار التوّاق لمتابعته دائمًا في حفلاته المميّزة حول العالم.





آخر أعمال راغب علامة

يذكر أن أخر أعمال الفنان راغب علامة، هي أغنية "في كتير حلوين".



أغنية "في كتير حلوين" من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب في اليونان.





كلمات الأغنية





في كتير حلوين واشمعنا أنت كل أما تخش مكان؟

خطاف للعين وإن كان مقلوب فجأة بتقلبه رواقان

فيك إيه من السحر اللي مخلي لحضورك طعم غريب

فهمنا يا جامد، يا معدي، يا جميل، يا لذيذ، يا رهيب (يا رهيب)

في كتير حلوين واشمعنا أنت كل أما تخش مكان؟

خطاف للعين وإن كان مقلوب فجأة بتقلبه روقان

فيك إيه من السحر اللي مخلي لحضورك طعم غريب

فهمنا يا جامد، يا معدي، يا جميل، يا لذيذ، يا رهيب





لأ، لأ، لأ في حضور، في كارزيما وشاغلنا وعامل أزمة

وبتاكل الجو بنظرة، هنكابر ليه؟ ملهوش لازمة

لأ، لأ، لأ في حضور، في هيبة، مقبول بطريقة عجيبة

مش بس عشان متدلع، ده عشان ليك طلة رهيبة

في كتير حلوين جدًا لكن روحنا لروحهم مش قابلة

بس أنت بقى في حتة لوحدك، بصراحة عينيك مش سهلة

ولا شفت إتنين مرة اختلفوا على إن حضورك نعمة

بيقولوا عليك قمر إنما لأ أنا شايفك أحلى وأحلى

في كتير حلوين جدًا لكن روحنا لروحهم مش قابلة

بس أنت بقى في حتة لوحدك، بصراحة عينيك مش سهلة

ولا شفت إتنين مرة اختلفوا على إن حضورك نعمة

بيقولوا عليك قمر إنما لأ أنا شايفك أحلى وأحلى

لأ، لأ، لأ في حضور، في كارزيما وشاغلنا وعامل أزمة

وبتاكل الجو بنظرة، هنكابر ليه؟ ملهوش لازمة

لأ، لأ، لأ في حضور، في هيبة، مقبول بطريقة عجيبة

مش بس عشان متدلع، ده عشان ليك طلة رهيبة

لأ، لأ، لأ في حضور، في كارزيما وشاغلنا وعامل أزمة

آه، وبتاكل الجو بنظرة، هنكابر ليه؟ ملهوش لازمة

لأ، لأ، لأ في حضور، في هيبة، مقبول بطريقة عجيبة

مش بس عشان متدلع، ده عشان ليك طلة رهيبة

لأ، لأ، لأ في حضور، في هيبة

(يا جميل، يا لذيذ، يا رهيب)