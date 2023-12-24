أشرف زكي يحصد جائزة الريادة في الدير جيست بسبب دوره النقابي

القاهرة - محمد ابراهيم - حصد الفنان الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية جائزة الريادة من حفل دير جيست بسبب مجهوداته الكبيرة في عمله النقابي.



تصريح أشرف زكي



وقال أشرف زكي في كلمته على المسرح عقب التكريم؛ أنه عن سعيد بتكريمه قائلًا: ربنا يقدرني على خدمة زملائي من الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه من أصعب لحظاته التكريم بعد اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي كان تجمعه به علاقة قوية.

أبرز الحاضرين في مهرجان الدير جيست

وكان من ضمن الحضور المكرمين عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالتهم باللون الأسود، وحضر أيضا كل من: نجلاء بدر، إلهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي، دنيا سامي.

تفاصيل تكريم النجوم في الدير جيست

وشهدت هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من: عمرو دياب، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.