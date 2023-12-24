بالصور".. لميس الحديدي تقدم حلقة خاصة من مدينة بيت لحم

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدم الإعلامية لميس الحديدي حلقة خاصة وحصرية في ليلة عيد الميلاد، من مدينة بيت لحم الفلسطينية حيث مهد ميلاد السيد المسيح.

برنامج كلمة أخيرة ينقل حياة فلسطين المحتلة

وتنقل الحلقة ما تعيشه فلسطين المحتلة من حداد وحزن من خلال أنات مدينة بيت لحم، التي تبكي في هذه الأيام بينما كان من الطبيعي أن تحتفل، حيث قررت السلطات الدينية والطوائف المختلفة، والسلطة الفلسطينية، إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والفرح واقتصار عيد الميلاد على قداسات الصلوات فقط لتكون جميعها موجهة لسكان وشهداء غزة، ومتضامنة غزة.

صورة حية لبيت لحم بمدينتها القديمة وشوارعها التاريخية

الحلقة الخاصة تنقل صورة حية لبيت لحم بمدينتها القديمة وشوارعها التاريخية المدرجة على قوائم التراث، ونقاط تلاقيها مع مدينة القدس، باعتبارهما مدينتين توأمتين تاريخيًا ودينيًا وثقافيًا واجتماعيًا، كما تعرض للمشاهد صورة مفصلة بالشرح والتأريخ لساحة المهد التاريخية ومجمع الكنائس والأديرة في الساحة خاصة كنيسة المهد التي شيدت في موقع ولادة السيد المسيح والمغارة التي ولد فيها، والمزود الذي وضعته فيه السيدة العذراء قبل انتقالهما إلى مصر برفقة يوسف النجار.

لقاءات مختلفة مع رجال دين وسياسيين ومسئولين حكوميين في السلطة الوطنية الفلسطينية

وتقدم لميس الحديدي لقاءات مختلفة مع رجال دين وسياسيين ومسئولين حكوميين في السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى آراء التجار والعاملين بقطاع السياحة الذين تضررت أعمالهم من الحرب والغاء الاحتفالات في بلد يعتمد في الجزء الاكبر من اقتصاده على السياحة.

موعد برنامج كلمة أخيرة

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة " تقدمه الإعلامية لميس الحديدي من السبت إلى الثلاثاء على شاشة "ON" في تمام التاسعة والنصف مساء.

