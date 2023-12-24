محسن صبري: اختفيت 18 سنة كنت بخرج أعمال فينة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محسن صبري عن سبب إختفاءه من الساحة الفنية من خلال برنامج “ ضبه ومفتاح “ الذي يعرض كل جمعة وسبت من كل أسبوع على شاشة قناة "هي”، قائلًا: ”انا اختفيت ١٨ سنه لإني كنت بخرج فيهم أعمال فنية واستلمت جوائز كتير زي جائزة المركز الكاثوليكي وجائزة مهرجان السينما أربع مرات ومثلت مصر في فرنسا في سينما العالم العربي ”.

وأضاف الفنان:" مسألة الاختفاء مش شغلان لإني جربت الاختفاء الكبير في اواخر الثمانينات بعد دوري مع الفنانة شادية في فيلم لا تسألني من أنا وفيلم الطاحونة مع يحي شاهين لذلك ماعنديش مشكلة إن يبقي عندي عمل أو اتنين بس في السنة”.

مواعيد برنامج ضبه ومفتاح

برنامج “ ضبه ومفتاح " يذاع على شاشة قناة هي يوم الجمعة والسبت ويستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن والأطباء النفسيين ويناقش تأثير الخريطة الفلكية على الانسان.

آخر أعمال محسن صبري

يذكر أن الفنان محسن صبري شارك مؤخرًا في حكاية “ الفريدو ”،الكتابة عمرو محمود ياسين وشارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، وعدد آخر من الفنانين.

