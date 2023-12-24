بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة من مهرجان الدير جيست.. هالة صدقي توجه رسالة للجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها الكبيرة بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة ضمن جوائز "الدير جيست "عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

منشور هالة صدقي

وكتبت هالة صدقي منشورًا قالت فيه:" شكرًا دير جست على جائزه أحسن ممثلة كوميدي عن جعفر العمدو،وشكرًا على هذا التقدير.. وشكرًا للجمهور الذي قام بالتصويت فأجمل الجوائز هي تقدير الجمهور،وكم كنت أتمنى حضوري شخصيًا واستلام الجائزة،شكرًا".

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل "جعفر العمدة" تدور أحداثه فى إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر، وهو من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مى كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين.

مشاركة هالة صدقي في فيلم “كتف قانوني”

وكانت قد انتهت هالة صدقي، من تصوير فيلم "كتف قانوني"، ويضم عدد كبير من نجوم الفن وهم هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفى، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال واخراج سامح عبدالعزيز.

وقالت هالة صدقي، على هامش مشاركتها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة بالمملكة العربية السعودية إنها لن تقدم مسلسلات جديدة هذا العام بسبب تفرغها للمشاركة بعرض مسرحي في النسخة الرابعة من موسم الرياض والانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "كتف قانوني".

وأضافت أنها لا تهتم لغيابها سنوات طويلة عن المشاهدين، بقدر اهتمامها بتقديم أعمال فنية تترك علامة، وهذا ما حدث مع عرض مسلسل "جعفر العمدة"، ونوهت لحصولها على جائزة أفضل ممثلة من 10 دول عربية عن دور الملكة "صفصف".