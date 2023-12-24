نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "أبو نسب" يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفوق فيلم “أبو نسب” بطولة الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبري على بقية الأفلام المعروضة، واشتدت المنافسة بينهما، حيث تراوحت الإيرادات بين المرتفعة والمنخفضة والمتوسطة، وبلغت إيرادات أفلام السينما أمس السبت 23 ديسمبر، نحو 2،099،085 جنيهًا،



إيرادات الأفلام في السينما

وحقق فيلم أبو نسب لـ محمد إمام نحو 1،502،420، فيما بلغت إيرادات فيلم شماريخ لـ آسر ياسين نحو 521،747، وحققت إيرادات فيلم وش في وش لـ أمينة خليل نحو 18،540، فيما بلغت إيرادات فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني نحو 19،178، وحصل فيلم ڤوي ڤوي ڤوي لـ محمد فراج على إيرادات مرتفعة بلغت قدرها نحو 16،764، فيما حقق فيلم بولوموندو لـ حسن الرداد على إيرادات نحو 11،510، وبلغت إيرادات فيلم سنة أولى خطف لـ بيومي فؤاد نحو 7،946.



فيلم أبو نسب



يستمر فيلم أبو نسب بطولة الفنان محمد إمام، تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، حيث احتل المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية، دارت أحداثه حول شخصية علي طبيب الأطفال غريب الأطوار ويستعد للزواج من حبيبته داليا، تأخذ الأجواء السعيدة منعطفًا خطيرًا للغاية بعد إطلاق سراح والد داليا المجرم، ديفيد، من السجن في نفس يوم زفافهما، يجد علي نفسه وسط سلسلة من الأحداث الانتقامية السخيفة بين عصابة حماة والعصابات الأخرى، مما يؤدي إلى إفساد حفل الزواج وإفساد شهر العسل المنتظر، وهو من إخراج رامي إمام.

فيلم شماريخ



بينما جاء في المركز الثاني فيلم شماريخ وهو من بطولة الفنان آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، محمد ثروت، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف إخراج عمرو سلامة.