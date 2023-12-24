نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. جيهان الشماشرجي تشارك كضيفة شرف في مسلسل "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة جيهان الشماشرجي، حاليًا كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل “الحشاشين”، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، وهو بطولة الفنان كريم عبد العزيز.

من هم جماعة الحشاشين؟

"الحشاشين" ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بمعانٍ متعددة اتفقت جميعها على مضمون واحد هو القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بتنفيذ عمليات اغتيال دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير الرعب فى نفوس المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في مسلسل "الحشاشين" إلى جانب كريم عبد العزيز، عدد من النجوم منهم، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، عمر الشناوي وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والمسلسل سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

جيهان الشماشرجي

آخر أعمال جيهان الشماشرجي

وفي سياق آخر، كلن آخر أعمال جيهان الشماشرجي مسلسل سفاح الجيزة، الذي عرض عبر منصة شاهد وحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، والمسلسل بطولة أحمد فهمي، صلاح عبدالله، حنان يوسف، ركين سعد، باسم سمرة، داليا شوقي، ميمي جمال، لبنى ونس، أحمد فهيم، محمد عبدالعظيم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد صلاح العزب، ورشة كتابة إنجي أبو السعود وعماد مطر وإخراج هادي الباجوري.

مسلسل كامل العدد

وتشارك الفنانة جيهان الشماشرجي أيضًا في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل كامل العدد الجزء الثاني، وذلك بعد نجاح الجزء الأول منه الذي عُرض في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وكان من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، مصطفي درويش، بدرة، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش.