نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف منير يكشف تفاصيل جديدة عن لحظة رحيل طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان شريف منير عن تفاصيل جديدة عن لحظة رحيل الفنان طارق عبد العزيز الذى كان يشارك معه في مسلسل "وبقينا اثنين".

وقال شريف منير خلال تصريحات تلفزيونية:"طارق في اليوم ده كان نشيط أوي ومقبل على الحياة دمه كان خفيف وبيهزر مع الكل، عملنا مع بعض مشهد وكان عظيم، وبعدين بدأنا نجهز للمشهد التاني، كان مشهد فرق ما بين الحياة والموت هو كان واقف مستعد ورا الكاميرا وأنا كمان ورا الكاميرا وبيني وبينه 4 خطوات والمفروض يدخل الكادر ويقول كلامه وأنا بدخل بعديه أقول جملتين، عملنا بروفه وصورنا أول مرة ولما أستاذ طارق رفعت طلب إعادة المشهد وقفنا مكانا وقال أكشن، طارق اتجه ناحيتي وبعد 4 خطوات نفذ السر الإلهي".



وأضاف:" اتخذنا قرار بأن لا نأتي بشخص يكمل مكانه عز علينا إنه ميبقاش موجود معانا في المسلسل قدرنا نغير في الدراما بحيث أن حد هيكمل، هو كان بيقدم دور صديقي أوجدنا طرف تالت، صديق تالت يكمل معايا الأحداث لكن مكنش ينفع ميبقاش موجود".



مشاركة شريف منير في" ليه تعيشها لوحدك"

يستعد الفنان شريف منير لطرح أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم" ليه تعيشها لوحدك"، والتي من المقرر عرضها يوم ٣يناير.

أبطال فيلم" ليه تعيشها لوحدك"



ويشارك في فيلم ليه تعيشها لوحدك مجموعة من الفنانين بجانب الفنان شريف منير وخالد الصاوي، ومن بينهم: سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، الطفل منذر فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية وغيرهم من النجوم، والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز، ومن إخراج حسام الجوهري، وإنتاج شركة Iproductions واشراف عام علي الانتاج بشري رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز.



آخر أعمال شريف منير

والجدير بالذكر آخر أعمال شريف منير مسلسل إيجار قديم، والذي تصدر الترند فور عرضه على الشاشة، وحاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

