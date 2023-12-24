مجموعة «أداتي حياتي» تحت مظلة «الثقافة والرياضة والشباب»

مسقط ـ «الوطن»:

حصلت مجموعة «أداتي حياتي» على الإشهار من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كأول مجموعة للفنانين التشكيليين من ذوي الإعاقة في سلطنة عمان، وقد جاء هذا الحدث المهم للمجموعة في الذكرى العاشرة على تأسيسها وفي اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ليكون تكريما وحافزا للمجموعة بعد مسيرة من العطاء وعدد من المعارض الفنية للرسم والتصوير والنحت على الخشب. وبهذه المناسبة قدمت مجموعة «أداتي حياتي» بكل أفرادها ومنتسبيها الشكر والإمتنان لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ولكل من ساهم في دعم مجموعة أداتي حياتي ونجاحها خلال العقد المنصرم.

وقالت ليلى بنت محمد الوهيبية المشرف العام على المجموعة: إن اشهار المجموعة وضمها تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة والشباب ، كأول مجموعة فنية للفنانين والمبدعين فيها ، سيعمل على تطوير ودعم قدرات ومواهب اعضاءها وصقل مهاراتهم وكسب خبرات إضافية لديهم ، وذالك عبر الدورات التدريبية والحلقات التخصصية والمشاركة في المعارض المحلية والإقليمية مما سيسهم في تطوير آلية أداء المجموعة لتقدم أعمال فنية ذات جودة ولمسات فنية رائعة.

الجدير بالذكر بأن مجموعة «أداتي حياتي» تأسست عام 2014 كإحدى مبادرات المسؤولية الإجتماعية للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، والتي تضم عددا من الموهوبين من ذوي الإعاقة في مجالات فنية عدة بهدف تعريف المجتمع بالجانب الفني والإبداعي لديهم عبر معارضها الفنية وبمشاركة ودعم عدد من الافراد والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.

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