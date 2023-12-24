الفيلم العماني «الدروج» يتوج جائزة سينمائية فـي تونس

مسقط ـ «الوطن»:

توج الفيلم العماني الروائي القصير (الدروج) بجائزة أحسن سيناريو في مهرجان (أيام سينمكنة للأفلام الشعرية) في دورتها الرابعة في الجمهورية التونسية. ويعد فيلم (الدروج) للكاتب والمخرج الدكتور حميد العامري أول فيلم عماني روائي قصير يعرض في مركز السلطان قابوس الثقافي بالولايات المتحدة الإميركية في عام 2022م وأول فيلم روائي قصير يعرض في مهرجان السينما العربية في كوريا،كما تم عرضه في دار الأوبرا المصرية في سينما الهناجر ،كما شارك الفيلم في أكثر من أربعين مهرجانا في دول العالم وحصل على العديد من الجوائز الدولية.

وقال العامري: أبارك لبلدي سلطنة عمان وللأفلام العمانية التي تتواجد بشكل مميز على منصة التتويج، وأبارك لنفسي ولطاقم العمل الذين ساهموا في كل النجاحات التي يحققها الفيلم.

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