في ذكرى ميلاد عصفور السينما.. تعرف على أعمال عبد المنعم إبراهيم

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 24 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم، مشوار طويل قدمه الراحل مليء بالتراجيديا، رغم كونه كوميديا ولكن لا تخلو الحياة من المصاعب والتي واجهها وقال عنها أنها كانت الأكثر تعبًا، فارق عالمنا في 17 نوفمبر عام 1987م، واشتهر بالكوميديا التي قدمها في الكثير من الأعمال الفنية، ولقب بـ «عصفور السينما».

وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني قائمة اعمال عبد المنعم ابراهيم..

أعمال عبد المنعم إبراهيم

المسلسلات: المانشيت الأحمر، نوسة، الرقم المجهول، العصابة، بنسيون عديلة، بنك القلق، المفسدون في الأرض، مغامرات وليد وراندا في الفضاء، حذاء الطنبوري، بعد الغروب، الضباب، الذين يحترقون، الجريمة، مأساة امرأة، الحب والسنين، هي والمستحيل، الشوارع الخلفية، أحمد باشا الجزار، محمد رسول الله (ج1)، زينب والعرش، القضية 80،أبواب المدينة (ج1)، ولسه بحلم بيوم، ميراث الغضب، اللغز، الحادث، شعراء المعلقات، الشاهد والمتهم، أبناء العطش، أبواب المدينة (ج2)، حتى لا يختنق الحب، بماذا تشتري النقود، أنا وأنت ورحلة العمر، ألف ليلة وليلة، البركانو، الشهد والدموع (ج2)، عبد الرحمن بن خلدون، أولاد آدم، لا إله إلا الله (ج2)، رحلة السيد أبو العلا البشري، أولاد آدم، مكتبة علاء وهناء، سكة الصابرين، رحلة في نفوس البشر، الهروب إلى السجن، الجوهرة، دنيا.

الافلام: ظهور الإسلام، اديني عقلك، غرام بثينة - شريك حياتي - حكم الزمان، قرية العشاق - رسالة غرام - أمريكاني من طنطا - العمر واحد - الحياة الحب، موعد مع إبليس - أهل الهوى، وداع في دوت الخليج - نداء الحب - شياطين الجو، إسماعيل يس في الأسطول - لواحظ - لن أبكي أبدا - فتى أحلامي - غرام المليونير - عشاق الليل - أنت حبيبي - الوسادة الخالية - الجريمة والعقاب - إغراء، إسماعيل يس في مستشفى المجانين - هذا هو الحب - مع الأيام - كهرمان - غلطة حبيبي - شارع الحب - حب من نار - توبة - بنت 17 - أيامي السعيدة - الهاربة - أحبك يا حسن - أبو حديد، 1959 سر طاقية الإخفاء - إسماعيل يس في الطيران - لوكاندة المفاجآت - أم رتيبة - هدى - لن أعود - عاشت للحب - آخر من يعلم، سكر هانم - بين السما والأرض - إشاعة حب - معا إلى الأبد - لحن السعادة - غراميات امرأة - عمالقة البحار - سامحني - حبي الوحيد - ثلاث وريثات - بهية - أقوى من الحياة، نصف عذراء - عاشور قلب الأسد - طريق الدموع - ست البنات - رسالة إلى الله - حياة وأمل - حب وعذاب - أنا وبناتي - امرأة وشيطان - السفيرة عزيزة - الحب كده - الأزواج والصيف، بين القصرين - الزوجة 13 - ملك البترول - غصن الزيتون - القصر الملعون - سلاسل من حرير - رسالة من امراة مجهولة - آه من حواء - جمعية قتل الزوجات - أجازة نص السنة - معملش حسابها - قصة مصرية، عروس النيل - زقاق المدق - عريس لأختي - من غير أمل - حياة عازب - جواز في خطر - الحقيقة العارية - الجريمة الضاحكة، لو كنت رجلا، المراهقان، أول حب، العزاب الثلاثة، هي والرجال، خطيب ماما، حكاية العمر كله، تنابلة السلطان، المدير الفني، قصر الشوق، القاهرة 30، عدو المرأة، 3 لصوص، هو والنساء، الحياة حلوة، حبي في القاهرة، آخر العنقود، وداعا أيها الليل، الزوجة الثانية، غرام في الكرنك، القبلة الأخيرة، العريس الثاني، في طريقي رجل، العيب، كيف تسرق مليونير، حواء على الطريق، روعة الحب، الزواج على الطريقة الحديثة، 3 نساء، 3 قصص، أيام الحب، حب وخيانة، كيف سرقنا القنبلة الذرية، نص ساعة جواز، نادية، ميرامار، زوجة غيورة جدا، عائلات محترمة، سوق الحريم، نار الشوق، المراية، حرامي الورقة، الكدابين الثلاثة، لا لا يا حبيبي، كانت أيام، مذكرات الآنسة منال، مدرستي الحسناء، لمسة حنان، بريء في المشنقة، الظريف والشهم والطماع، أضواء المدينة، أزمة سكن، وكر الأشرار، لحظات خوف، لعبة كل يوم، فندق السعادة، دعوة للحياة، المدينة الهادئة، السكرية، السلم الخلفي، الأصابع الثلاثة، الرصاصة لا تزال في جيبي، الوفاء العظيم، وكان الحب، لا وقت للخداع، شبان هذه الأيام، دعونا نحب، حسناء وأربع عيون، حبي الأول والأخير، جفت الدموع، المطلقات، المذنبون، عالم عيال عيال، حافية على جسر الذهب، من أجل الحياة، ابنتي والذئب، الندم، لن أغفر أبدا، الفرن، الحلال والحرام، الثعابين، قبل الوداع، عودة مواطن، عصر الحب، عذراء وثلاثة رجال، حل يرضي جميع الأطراف، بيت الكوامل، الانتقام، البنات والمجهول، غابة من الرجال، سكة سفر، سفاح كرموز، حارة الجوهري، الهانم بالنيابة عن مين، الكماشة.