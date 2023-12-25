بعد مقابلتها مع يارا أحمد.. منة عرفة تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة منة عرفة، تريند مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وتصدرت مؤشرات البحث في المحتوى الرائج على موقع الفيسبوك وذلك بعد استضافتها في "برنامج free time" والذي يعرض على قناة هي.

ملخص تصريحات منة عرفة

المساكنة ارفضها وحرام دينيًا ولكن مفيدة اجتماعيًا لإن الناس بتقدر تعرف بعض كويس أوي من خلال المساكنة في ناس بتفضل تحب بعض بالسنين ومع أول سنة جواز بيطلقوا بسبب إنهم ماعرفوش طباع بعض.

بحب رامز جلال أوي وبحب أطلع معاه في المقالب ومكنتش أعرف بالمقلب وبعدها ضربته جامد ولكن صالحني وضحك عليا وخلاص عادي.

أنا بحب مايان السيد أوي وهي شاطرة وموهوبة وعنيدة ومثابرة وبقينا أصحاب بعد المسلسل ومابشغلش بالي بالمقارنة بيني وبينها لأن كل واحد دوره بيكون متفصل عليه وكلنا بنساعد وبنكمل بعض في العمل.

أن أنا موت دي أكتر إشاعة زعلتني لأن أهلي وأصحابي بيقلقوا عليا وبيتخضوا.

إشاعة إني أتجوزت كمان ضايقتني لإن أكيد لو أتجوزت هعلن ده لجمهوري وآخر صورة نزلتها والناس افتكرتها إني في ديت كنت مع ماما ومفيش حب في حياتي الفترة دي.

أعمال تنتظرها منة عرفة

جدير بالذكر أن تستعد منة عرفة لأحدث أعمالها السينمائية والذي يحمل إسم "أسود ملون"، ومن المقرر طرحه قريبًا بدور العرض.

أسود ملون" فيلم رومانسي لايت كوميدي،

ويجسد بيومي فؤاد شخصية طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، بينما تجسد رنا رئيس شخصية منظمة حفلات زفاف ضمن الأحداث.

والفيلم من إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، منة عرفة، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

آخر أعمال منة عرفة

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة كان مشاركتها في مسلسل "ليل أم البنات" والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، اكرامي هجرس، ياسمين جمال، محمد طارق، ولاء سلام، وتأليف احمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.