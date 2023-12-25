انت الأن تتابع خبر وأخيرًا أتكشف اللغز .. سبب تأجيل فرح محمد عادل إمام 3 سنين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -اعلنت مؤخرا عائلة الفنان عادل امام عن سبب تأجيل حفل زفاف الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام، لمدة 3 سنوات، حيث كان من المقرر عقد القران في أغسطس 2015 لكن تم الزفاف في أغسطس من العام 2018.

سبب تأجيل عادل إمام فرح نجله محمد

وكان أعلن الزعيم عادل إمام، خلال تصريحات صحفية له في وقتًا سابق، إنه قرر تأجيل زفاف ابنه لموقف إنساني وهو حدادًا علي وفاة الفنان نور الشريف، الذي كان وافته المنية بعد صراع مع المرض، وأنه شعر بحزن شديد على وفاة نور الشريف، لأنه كان صديق عمره، لذلك لم يتردد للحظة في اتخاذ قرار تأجيل موعد زفاف ابنه محمد إمام، والذي كان من المفترض أن يتم في إحدى قرى الساحل الشمالي، وعلي جانب آخر ارتباط الفنان محمد إمام ب نوران طلعت وهي فتاة ذات ملامح جذابة وبعيدة تمامًا عن الوسط الفني، ونشأت بينهما قصة حب تكللت بالزواج في 29 أغسطس 2018.

انفصال وعودة مرة أخرى

وبسبب تأجيل موعد الفرح لمدة 3 سنوات، كان أعلن خلال تلك الفترة تأجيل محمد إمام انفصاله عن نوارن طلعت، وكان يبدو أنه قال ذلك لإبعاد الشائعات عنهما، ثم اختفى الثنائي بعد تلك الفترة عن الساحات، ثم تعود الشائعات مرة أخرى تؤكد انفصالهما، لكنهما ظهرًا في عام 2018 معًا وفاجئوا الجمهور بزفافهما، الذي أقيم في فيلا الزعيم عادل إمام بالساحل الشمالي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.