أحمد بتشان يطرح "بعد فراقك".. وهذه آراء الجمهور (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح مساء أمس الفنان أحمد بتشان أحدث أغنياته عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" الذي تحمل اسم "بعد فراقك" وسرعان ما نالت الأغنية اعجاب الجمهور وتصدر مواقع التواصل الإجتماعي.

أغنية "بعد فراقك" هي من كلمات الشاعر محمد عاطف ومن ألحان مدين، ومن توزيع نادر حمدي وإنتاج نجوم إف أم.

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "بعد فراقك" عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 32 ألف مشاهدة.

ماذا قال الجمهور عن أغنية "بعد فراقك" لـ "أحمد بتشان"؟

وقد انهالت التعليقات الإيجابية على الأغنية منذ بداية طرحها، وأشاد الجمهور بالكلمات والألحان والتوزيع، وإليكم بعض تعليقات الجمهور:-

(الله على إحساسك، تحفة، اللي عايز يعمل موڤ اون مش هيعرف من الأغنية، ايه العظمة دي، الأغنية فيها سحر كل شوية أعيد وما أتخيل أنها خلصت، عاش يا فنان، إحساسك عدي الخيال بصراحة، بتوصف اللي فيا، أكثر جمله بسمعها وفيها تعذيب "ده نصيب" الله عليك كل أغنية لها بصمتها الخاصة، حاجة تشرف من كله كلام ولحن وإحساس وتوزيع وأداء فوق الرائع).

ما هي آخر أعمال الفنان أحمد بتشان؟

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان أحمد بتشان أغنية "زى القمر "وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واى".

ماذا تقول كلمات أغنية "زي القمر" ؟

أول وما قامت الدنيا قامت

والضحكة منها راحت قالبة الدنيا قلب

عملت عمايل جوانا وسويت هوايل

أنا نازل قلبي فاضي ومروح بحب

أول وما قامت الدنيا قامت

والضحكة منها راحت قالبة الدنيا قلب

عملت عمايل جوانا وسويت هوايل

أنا نازل قلبي فاضي ومروح بحب

زي القمر عالقمر ياما قالوا

واللي سمع غير اللي شافوا جماله

هو اللي حبه من بعيد زي اللي طاله؟

زي القمر عالقمر ياما قالوا

واللي سمع غير اللي شافوا جماله

هو اللي حبه من بعيد زي اللي طاله؟

ده جمالها قادر ما بقتش قادر

ده يا دوب عدت رمت ضحكة ومشيت قوام

جت توهتنا في حبها وقلبت حياتنا

وبكلمة دوبتنا وخلصت الكلام

ده جمالها قادر ما بقتش قادر

ده يا دوب عدت رمت ضحكة ومشيت قوام

جت توهتنا في حبها وقلبت حياتنا

وبكلمة دوبتنا وخلصت الكلام

زي القمر عالقمر ياما قالوا

واللي سمع غير اللي شافوا جماله

هو اللي حبه من بعيد زي اللي طاله؟

زي القمر عالقمر ياما قالوا

واللي سمع غير اللي شافوا جماله

هو اللي حبه من بعيد زي اللي طاله؟