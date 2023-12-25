نور النبوي يطرح أغنية "اسأل عني" بالتعاون مع كزبرة من فيلم "الحريفة"

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت شركة "سينرجي فيلمز" أغنية "اسأل عني"، المأخوذة من فيلم "الحريفة"، حيث يشارك في تقديمها الفنان نور النبوي والفنان أحمد خالد، المعروف بـ "كزبرة"، والذي يتخذ من مجال المهرجانات مساحة لإبداعه الفني.

أغنية اسأل عني

أغنية "اسأل عني"، تم تقديمها ضمن جهود الترويج لفيلم "الحريفة"، وهي من كلمات وألحان محمد خالد خميس، وتم إخراجها بواسطة إفيكت، ويمكن للجمهور المصري الاستمتاع بها في دور السينما اعتبارًا من 4 يناير، بينما ستتوفر في سينمات الدول العربية ابتداءً من 11 يناير.

فيلم الحريفة

يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة والذي يعد أول عمل سينمائي، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.

أحداث فيلم الحريفة

تدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فردًا منها.