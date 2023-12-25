أبرزها "جيت متأخر" ديسمبر 2023 شهر الأغاني الدرامية

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت خلال شهر ديسمبر 2023 العديد من الأغاني الدرامية التي استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها، وقد حازت على إعجاب الجمهور وحصلت على العديد من التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور.

ويستعرض “دوت الخليج الفني” في هذا التقرير أبرز الأغاني الدرامية التي طرحت خلال شهر ديسمبر 2023.

أبرز الأغاني الدرامية في ديسمبر 2023

ومن الأغاني الدرامية الشهيرة التي طرحت خلال شهر ديسمبر 2023 هي (جيت متأخر، أهي مشيت، بعد فراقك) وإليكم تفاصيل تلك الأغنيات:-

1- أغنية "جيت متأخر"

"جيت متأخر" هي أغنية للفنان رامي جمال طرحت في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2023، واستطاعت الأغنية أن تخطف قلوب الجمهور منذ الوهلة الأولي وقد تصدرت التريند ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 3 ملايين و300 ألف مشاهدة.

أغنية جيت متأخر

والجدير بالذكر أن أغنية "جيت متأخر" هي من كلمات محمد مصطفى ملك، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، ومكس وماستر محمد مجدي، وجيتار مصطفى نصر، وبيز جيتار: بيباوي.

2-أغنية "أهي مشيت"

"أهي مشيت" هي أغنية ديو بين الفنان رامي جمال والفنان فريد وقد طرحت الأغنية أول أمس، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور وانهالت عليها التعليقات الإيجابية وقد تصدرت التريند في كثير من البلدان العربية.

أغنية أهي مشيت

والجدير بالذكر أن أغنية "أهي مشيت" هي من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار ومن إنتاج أحمد جمال الفقي.

3-أغنية "بعد فراقك"

"بعد فراقك" هي أغنية للفنان أحمد بتشان وقد طرحها أمسوحازت الأغنية على إعجاب الجمهور وانهالت عليها التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور، وقد وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 32 ألف مشاهدة.

أغنية بعد فراقك

والجدير بالذكر أن أغنية "بعد فراقك" هي من كلمات الشاعر محمد عاطف ومن ألحان مدين، ومن توزيع نادر حمدي وإنتاج نجوم إف أم.