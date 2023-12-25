بعد فوزها بجائزة الدير جيست.. لطيفة: "كنت أتمنى أكون معاكم"

القاهرة - محمد ابراهيم - فارت الفنانة التونسيه لطيفة بجائزة الريادة من مهرجان دير جيست 2023، والذي أقيم مساء امس في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس.





وشاركت لطيفة صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "كنت أتمنى أكون معاكم وشكرا لدير جيست وكل اللي اختارني لجايزة الريادة ده شرف ليا".





وتابعت: "كنت اتمنى اكون معاكم ولكن ان شاء الله نحتفل بيها قريب وتكون أمي قامت بالسلامة وتحتفل بيها معايا وانا أملي في ربنا كبيروالجايزة ده بتديني أمل بأذن الله.. ادعولي وادعوا لأمي ".









لطيفة تطلب من متابعيها الدعاء لوالدتها بالشفاء





طالبت الفنانة لطيفة جمهورها الدعاء لوالدتها لتجاوز أزمتها الصحية، بعدما أصيبت بوعكة صحية وتم نقلها إلى المستشفى خلال الساعاتالماضية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.









وكشفت لطيفة خلال المنشور عن صورة لوالدتها داخل المستشفى قائلة: "أمي العظيمة القوية الصامدة ربنا يشفيكي يا رب بطلب منحبايبي اللي بيحبوني يدعوا لأمي يشفيها ويقومها بالسلامة".





آخر أعمال لطيفة

وكانت آخر أعمال لطيفة، أغنية تحمل اسم "سحابة صيف"، وتعاونت في الأغنية مع الشاعر محمود ليمان والملحن عزيز الشافعيوالموزعأحمد عادل.





كلمات أغنية سحابة صيف





سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني





سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني





ده اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني





اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني





حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

ومھما جرى ما بينا وكان

احنا أقوى من الزمان

احنا أقوى من الزمان





واللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانتَ أصلًا مخلوق عشاني