بعد طرح "أهي مشيت".. رامي جمال يشوق جمهوره لـ 12 أغنية جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق الفنان رامي جمال جمهوره لمجموعة جديدة من أعماله الغنائية عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.



وشارك جمال، جمهوره صورة جديدة له وعلق عليها قائلًا: طيب عشان نبقي واضحين في ١٢ اغنيه ليا جاهزين بس الاغنيه اللي جايه دويتوأنا وناريمان بس تعتقدوا هي دراما ولا حب ولا خناق أسيبكم بس تشبعوا ١٠ ايام من اهي مشيت ونشوف مشيت ليه.





أحدث أعمال رامي جمال





وطرح النجم رامي جمال مؤخرًا أغنية "أهي مشيت"، التي يتعاون فيها مع المطرب فريد، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهاتالشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.





كلمات أغنية "أهي مشيت" لرامي جمال وفريد

أهي مشيت وسابت قلبي من غيرها دون ولا حل.. نعيش ولا أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل.. مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش ومش عارفأنا هعمل في بعدها إيه.. هتنساني ما تنساني ما فيش فايدة قلبي ما فيش غير الموت اللي هينسيه.. بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انت عمرك ما سبتيني.. مرسومة فوق كفي وياريته بيكفي متصورة في قلبي ومنورة في عيني.. يا أيامنا أمانة عليكي طارديهافي ليالي البعد.. أنا في عرضك يا أيامنا تلمينا في يوم على بعض.. قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض.. وعاتبيها.. وفي إيديكي هاتيهاقوام.. وعن حالي وأحوالي ما تحكيلها روحي قوليلها صدعني عليكي كلام.. بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انت عمرك ماسبتيني.. مرسومة فوق كفي وياريته بيكفي متصورة في قلبي ومنورة في عيني.





أغنية "جيت متأخر”.. لـ رامي جمال



وفي سياق آخر، طرح رامي جمال، مؤخرًا أغنية "جيت متأخر"، التي تصدر من خلالها تريند "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد مصطفىملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي.







