أبرزهم عمرو سلامة.. خالد يوسف: هؤلاء أفضل المخرجين في وقتنا الحالي

القاهرة - محمد ابراهيم - قال المخرج خالد يوسف، إن هناك كثير من الفنانين ظلموا أنفسهم بحصر أدوارهم في أعمال معينة، وهو أمر طبيعي يحدث مع عدد من النجوم في الفترة ما بين الابتعاد عن الساحة والرجوع إليها مرة أخرى.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: “في فنانين ظالمين موهبتهم ومش مدركين قيمتهم وبيعملوا أعمال لا تليق بمكانتهم ومش حاسين باللي بيعملوه!”.

وعن تصريحه المثير للجدل بشأن إدارة المجاميع والمعارك في مسلسله "سره الباتع"، أوضح أنه كان يستشهد بمخرجين مصر في إدارة المجاميع والمعارك في الأعمال السينمائية؛ كونه قدم سره الباتع ومن قبلها لم يقدم أحد تلك المعارك سوى في فيلم "الناصر صلاح الدين"، وهو من أصعب ما يواجه المخرج.

وأشار إلى أن المخرج عاطف الطيب، كان من أهم المخرجين في مصر، كما لفت إلى أنه يحب أعمال بعض المخرجين في وقتنا الحالي وهم عمرو سلامة ومحمد دياب وتامر محسن، مؤكدًا أن مصر بها عباقرة ولدينا مخرجين ومؤلفين مهمين.