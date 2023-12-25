هالة صدقي لـ جمهورها في الكريسماس: "كل سنة والبشرية بخير"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت النجمة هالة صدقي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بعيد الكريسماس.





وشاركت هالة صورة لها وهي ترتدي ملابس بابا نويل، وعلقت عليها قائلة: “كل سنة والبشرية بخير، يا رب الصحة وراحة البال والقناعةوالستر، وينصر أهل فلسطين، غير الهدايا عايزين إيه من ماما نويل كل واحد يتمنى أمنية ويقولي السنة الجاية اتحققت ولا لا كل سنة وإنتوا بألف ألف خير”.









في فيلم “كتف قانوني”

وكانت قد انتهت هالة صدقي، من تصوير فيلم "كتف قانوني"، ويضم عدد كبير من نجوم الفن وهم هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة،دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفى، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلىجانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال واخراج سامح عبدالعزيز.

وقالت هالة صدقي، على هامش مشاركتها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة بالمملكة العربية السعودية إنهالن تقدم مسلسلات جديدة هذا العام بسبب تفرغها للمشاركة بعرض مسرحي في النسخة الرابعة من موسم الرياض والانتهاء من تصويرفيلمها الجديد "كتف قانوني".





وأضافت أنها لا تهتم لغيابها سنوات طويلة عن المشاهدين، بقدر اهتمامها بتقديم أعمال فنية تترك علامة، وهذا ما حدث مع عرض مسلسل "جعفر العمدة"، ونوهت لحصولها على جائزة أفضل ممثلة من 10 دول عربية عن دور الملكة "صفصف".





آخر أعمال هالة صدقي





ويذكر أن آخر أعمال هالة صدقي هو مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2023.





والعمل بطولة النجم محمد رمضان، وعدد من النجوم أبرزهم زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، جور بكر، دعاء حكم، أحمد داش، لبنىونس، مجدي بدر، مي كساب، منة فضالي، طارق النهري، منذر ريحانة، أحمد عبدالله، بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.