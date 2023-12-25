نسرين طافش:"أنا بغني من صغري.. وأبي وأمي كانوا خايفين عليا لأني آخر العنقود" 

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت الفنانة السورية نسرين طافش، في خطف أنظار الجمهور من خلال ظهورها ببرنامج واحد من الناس، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

وقالت نسرين طافش:"كنت بعشق الفن والمسرح منذ الصغر وكانت موهبتى واضحة لمن حولي ولا أشعر بغربة وأنا علي خشبة المسرح ".



نسرين طافش:"أبي وأمي كانوا خايفين عليا لاني آخر العنقود"

وأضافت: “أبي وأمي كانوا خايفين عليا لاني آخر العنقود وكنت أعيش في حلب والمعهد في دمشق وهذا أمر صعب، ولكنهم شجعوني ومؤمنين بموهبتي”.



نسرين طافش:"أحب اجمع بين الغناء والتمثيل مثل ما قدمت السندريلا"

وتابعت:"أنا كنت بغني منذ الصغر وقدمت ١٥ أغنية خلال مشواري الفني، وانا ممثلة في الأصل وأؤدي بشكل جيد، كما أحب ان اجمع ما بين الغناء والتمثيل مثل ما قدمت السندريلا سعاد حسني، فهي نموذج رائع للفنانة الشاملة، بالإضافة إلى الشحرورة صباح والمطربة شادية فهن نجحوا في الجمع بين الغناء والتمثيل والاستعراض في وقت واحد".

آخر أعمال نسرين طافش

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نسرين طافش فيلم أخي فوق الشجرة بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، دينا، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويجسد رامز جلال خلال الأحداث شخصيتين لأخين.



فيما شاركت أيضًا بفيلم "في القلب"، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالي، إنجي كيوان وتوني ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسي وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.