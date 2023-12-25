بعد طرحها بساعات.. روبي تتصدر تريند يوتيوب بـ "3 ساعات متواصلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة روبي تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب بأغنيتها الجديدة 3 ساعات متواصلة"، والتي طرحتها خلال الساعات الأخيرة الماضية عبر قناتها الرسمية على التطبيق، وجميع المنصات الغنائية.

واقتربت الأغنية من تحقيق 50 ألف مشاهدة على يوتيوب لتكون ضمن قائمة الأعلى مشاهدة وبحثًا على التطبيق.







تفاصيل الأغنية





الأغنية الجديدة لروبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.





كلمات أغنية 3 ساعات متواصلة

ومن كلمات الأغنية:

ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في امورنا اتحشر

ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياء عندما يأتي المساء يوحسني نورك يا قمر

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله

اول ساعه هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك وهلف العالم بيك

و على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفه

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفه

ما تيجي سنه واجي سنه نصطفي المشاكل تختفي كل ليله بشمعدان العمر شمعه بتنطفى

يلا بينا نخلع من الهموم الضيقه محبوسين ليه في شرنقه

ماله بحر إسكندرية ماله بحر الغردقه

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله

اول ساعه هروقك تاني ساعه هشوقك تالت ساعه هدوقك ازاي قلبي بيعشقك

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله

آخر أعمال روبي

يذكر أن أخر أعمال روبي كان طرحها أغنية ياليالي بالتعاون مع الفنان أحمد سعد، والأغنية من كلمات فلبينو، وألحان وتوزيع موسيقيأحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.