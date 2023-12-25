في عيد ميلاد غادة عادل.. اشتهرت من الإعلانات وكانت بدايتها بـ “صعيدي في الجامعة الأمريكية”

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل اليوم الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها الـ 49، وخطفت الأنظار إليها منذ الظهور الأول لها في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، قدمت بعده عددًا من الأعمال الفنية التى نالت إعجاب الجمهور.

من هي غادة عادل ؟





ولدت غادة في بوم 25 ديسمبر عام 1974، درست المحاسبة بمعهد في ليبيا، حيث ولدت وعاشت فترة طويلة من عمرها هناك، إذ أنها تتحدث اللهجة الليبية بإجادة شديدة، لدى غادة عادل 4 اشقاء، ولد وثلاثة بنات، وقد تولت زوجة ابيها تربيتها بعد وفاة والدتها، مؤكدة أنها كانت بمثابة والدة ثانية لها، حتى أنها لم تكن ستكتشف أنها لست والدتها إذا لم يخبرونها.

بداية غادة عادل الفنية



بدأت غادة طريق الشهرة من الإعلانات من خلال مشاركتها أمير الغناء العربي هاني شاكر كموديل في كليب "تخسري" عام 1997،وبسبب جمالها وأدائها التمثيلى في الكليب تلقت الكثير من العروض وقتها ليكون وش الخير عليها.

وفي نفس العام قدمت للتلفزيون فوازير "أبيض وأسود" كما شاركت في المسلسل الشهير "زيزينيا" الجزء الأول وجسدت شخصية "روزانا"، ثم عرض عليها الكثير من الأعمال السينمائية إلا أنه وقع اختيارها على فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" لتمثل فيه عام1998، بجوار محمد هنيدى وأحمد السقا ومنى زكي وهاني رمزي وطارق لطفي ليكون أول مشوارها السينمائي.

ولمع اسم النجمة غادة عادل وقتها لتكون الواجهة السينمائية التي يستعين بها النجوم لتكون البطلة أمامهما فقد شاركت في عام 1999 بفيلم "عبود على الحدود" علاء ولي الدين، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز وعزت أبو عوف، من إخراج شريف عرفة، ثم في عام 2000 قدمتمسلسل "وجه القمر" وبعدها شاركت في فيلم "بيلية ودماغه العالية" مع محمد هنيدي وسعيد صالح وهالة فاخر ومن إخراج نادر جلال.

وفي عام 2001، قدمت فوازير مع النجم أحمد حلمى بعنوان "خليك جرئ"، وبنفس العام شاركت مع أحمد حلمى ومحمد سعد بطولة فيلم "55 إسعاف"، ومن إخراج مجدى الهوارى، ليزيد بريق غادة عادل وقتها من خلال بطولتها في فيلم "الباشا تلميذ" مع كريم عبد العزيزوحسن حسنى، لتدخل بعدها في مسلسل "مبروك جالك قلق"، بالإضافة إلى 3 أفلام سينمائى هي ملاكى اسكندرية وحمادة يلعب وعيالحبيبة.

واستمرت غادة عادل في تحقيق نجاحها من خلال بطولة فيلم "الوتر" لـ مصطفى شعبان، وفيلم "ابن القنصل "لـ أحمد السقا وخالد صالح،وفى عام 2012 قدمت مسلسلين هما فرح العمدة وسر علنى، لتعود للسينما مرة أخرى في 2013 ببطولة فيلم "على جثتى" مع أحمد حلمىوحسن حسنى، وفى 2014 قدمت مسلسلين هما "مكان في القصر"، والجزء الأول من "سرايا عابدين".

وفي عام 2015، حققت نجاحًا يضاف لها من خلال بطولة فيلم "اهواك" للنجم تامر حسنى، بالإضافة لبطولة مسلسل "الميزان" عام 2017،لتعاود للسينما من جديد مع النجم أحمد السقا في فيلم "هروب اضطرارى" وكان لعام 2017 وش السعد حيث، كان للنجمة غادة عادلمشاركة أولى مع الزعيم عادل إمام من خلال مسلسل "عفاريت عدلي علام" الذي يجمعها للمرة الأولى به، حيث لعبت غادة شخصية "العفريتة" التي تظهر لعادل إمام وتقتحم حياته وعائلته.





حياتها الشخصية





وكانت غادة عادل متزوجة من المخرج مجدي الهواري ولديها خمسة أولاد، ولكنهما قررا الانفصال، مؤكدة أن السبب في الانفصال خلافاتزوجية وقررا الانفصال فى هدوء.





آخر أعمال غادة عادل





ويذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل، مشاركتها في دراما رمضان 2022 بمسلسل أحلام سعيدة بجانب الفنانة يسرا، شيماء سيف، وآخرون من النجوم.