روبي تتخطى الـ45 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرح "3 ساعات متواصلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت المطربة روبي بأغنيتها الجديدة "3 ساعات متواصلة"، 47 ألف مشاهدة، وذلك بعد ساعات من طرح الأغنية علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كلمات أغنية "3 ساعات متواصلة ":



وتقول كلمات أغنية "3 ساعات متواصلة": "ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر.. ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق.. عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر.. تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك".

وتستكمل كلمات الأغنية: "تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك.. وعلى عيني يا ولا بس مكسوفة.. على عيني يا ولا.. عليك ملهوفة.. ما تيجي سنة واجي سنة نصطفي المشاكل تختفي.. كل ليلة في شمعدان العمر شمعة بتنطفي.. يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقة.. ماله جو إسكندرية.. ماله بحر الغردقة.. تعالى نفصل فاصلة.. 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك".

تفاصيل أغنية "3 ساعات متواصلة"

و تعاونت روبي في الأغنية مع عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها ولحنها، والأغنية من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ، وكانت روبي حددت أكتوبر الماضي موعد لطرح الأغنية الجديدة ولكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.