لهذه الأسباب لن يجسد جورج كلوني شخصية Batman مرة أخرى

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد النجم جورج كلوني أنه ليس هناك أي سبب الآن يدفعه للعودة لتجسيد شخصية باتمان من جديد، بعد فشل العمل السينمائي الذي جسد به شخصية الوطواط عام 1997.

ووفق ديلي ميل، قال كلوني أن ظهوره كضيف شرف في فيلم FLASH، كان غلق الصفحة للأبد، وأوضح أنه سيكون بحاجة للعديد من الأدوية المنشطة حتى يكون قادرًا على تصوير مشاهد خطرة مثل هذه في الوقت الحالي.

وقريبًا يجتمع الثنائي جورج كلوني وآدم ساندلر في بطولة فيلم سينمائي للمرة الأولى سيكون من إنتاج شبكة نتفليكس، ويتحدد عنوانه لاحقًا.

ووفق موقع "ديد لاين"، الفيلم الجديد سيكون من إخراج المخرج نواه بومباش، وسيكون أول تعاون بين الثنائي.

احتفل الممثل الكوميدي آدم ساندلر بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Leo من إنتاج شبكة نتفليكس، في احتفالية مميزة بمدينة لوس أنجلوس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي يطرح ضمن أفلام الرسوم المتحركة، وشهد حضور لابنتي ساندلر ضمن الضيوف.

عودة لعروض "ستاند أب كوميدي"

يأتي ذلك بعد أن قرر أن يعود نجم الكوميديا الكبير آدم ساندلر لتقديم عروض ستاند أب كوميدي من جديد في جولة تشمل مجموعة عروض ستاند أب كوميدي، يطوف بها آدم ساندلر عبر ما يصل لـ 25 مدينة.

وحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، تنطلق فعاليات الجولة بداية من شهر نوفمبر المقبل، تحت عنوان تسويقي رسمي هو I Missed You Tour.

والـ 25 مدينة التي سيقدم بها ساندلر العروض، ستكون جميعها في إطار قارة امريكا الشمالية، ما بين الولايات المتحدة وكندا.

أحدث أعمال "ساندلر"

وكان قد احتفل كل من النجم آدم ساندلر، والنجمة جينفر أنستون بالعرض الخاص الأول لفيلمهما الجديد، Murder Mystery 2.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير الرسمي التي أجراها الثنائي للفيلم، استعدادًا، للاحتفال بعرضه في كثير من المدن الأمريكية والاوروبية ضمن حملة الترويج.

وفيلم Murder Mystery 2 يطرح كجزء ثاني من سلسلة أفلام تشويق وكوميديا، تستوحى أحداثها من روايات أجاثا كريستي.

الفيلم سيشارك في بطولته ميلاني لوران، وعديل اختار، وكوهو فيرما، ومارك سترونج وداني بون.