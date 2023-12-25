نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حورية فرغلي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة حورية فرغلي، محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية بعد أن نشرت فيديو توضح فيه أنها تعيش حالة من الوحدة، وتتعجب من كون البعض يحسدها على حياتها.

حورية فرغلي توجه رسالة للجمهور

ونشرت حورية فرغلي عبر صفحتها الرسمية في موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” لقاء أجري معها، قائلة: "الناس ممكن تحسدني على إيه؟ أنا قاعدة لوحدي وعندي كلب، معنديش صحاب وتليفوني مش بيرن، وطول الوقت مع الآيباد والقراءة، أو أنزل ألف التراك، ومش بعمل حاجة في حياتي".

علاقة حورية فرغلي بعائلتها

وتحدثت حورية فرغلي عن تواصلها مع عائلتها قائلة: "ماما بتزورني وأنا بزورها، وممكن أزور بابا، وكنت قاعدة عند أخويا لكن هو طيار ودايما مسافر، ورانيا صاحبتي مش بنشوف بعض كتير".

معاناة حورية فرغلي من الوحدة

وتابعت: "أنا دلوقتي عندي 46 سنة، نفسي أتجوز ويبقى عندي أسرة، ومش عايزة أعيش لوحدي، وده محصلش لغاية دلوقتي".

خضوع حورية فرغلي لعمليات تجميل الأنف

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها حورية فرغلي محرك البحث على جوجل، فسبق أن نشرت صورة لنفسها قبل الخضوع لعملية تجميل في الأنف، وكان مظهر الأنف أشبه بحالة التشوه، مما أثار قلق الجمهور عليها.

وظن الجمهور أن منشورها يدل على خضوعها لعملية جراحية جديدة في الأنف، بعدما أجرت 4 عمليات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة، وحاول دعمها عدد من الفنانين، ومنهم الفنانة لوسي وساندي وأمل رزق.

وأوضحت حورية فرغلي في تصريحات صحفية، حقيقة خضوعها لعملية جراحية جديدة، قائلة إن تلك الصورة التي نشرتها قديمة، قامت بالتقاطها قبل 3 سنوات، ونشرتها من أجل توضيح للجمهور كيفية هيئتها، ردًا على الذين زعموا خضوعها لتلك العمليات الجراحية من أجل التجميل، مشيرةً إلى أنها خضعت لأربع عمليات منذ 3 سنوات في أمريكا، مضيفةً: قولت لهم إن ده كان شكلي وقتها وهوريكم شكلي دلوقتي، ولكن ديه مش عملية جديدة.