نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أول تتر أعمله في حياتي".. إيساف يكشف لـ "دوت الخليج الفني" تفاصيل مشاركته في مسلسل "بنات السباعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان إيساف، في مسلسل "بنات السباعي" وهو حكاية من حكايات “حد فاصل” الذي يعرض على جوي تي في، يذاع يوميًا الأحد والأربعاء الساعة 8:00 مساء وقام بغناء تتر المسلسل.

وأعرب إيساف في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن سعادته الكبيرة بغنائه تتر مسلسل “بنات السباعي”، لافتًا أن هذا أول تتر يشارك به في حياته، كما شارك أيضًا بأغنيه بحبك جدًا لنفس المسلسل.

تفاصيل الأغنية



و الأغنية كلمات عصام حجاج وألحان حسين محمود وتوزيع طالع عبد الجابر، والمسلسل من إخراج تامر حمزة، إنتاج ابراهيم الصاوي، عماد الحساني، ووالعمل إهداء إلى روح الفنان أحمد حلاوة.

يشارك في المسلسل نضال الشافعي وامين العسال وصلاح عبد الله واحمد حلاوه وايمان سلامه وسمير بدير وناجي سعد وصبري عبد المنعم وليلي عز العرب وعمرو عبد العزيز وهند محمد علي وياسر و ومريم صبري ومحمود وأحمد الصاوي وطارق المغازي وسهيله فؤاد.



آخر أعمال الفنان إيساف



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان إيساف أغنية شكرًا، وأغنية عشان راجل، والتى حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

حكاية خيال علمى من مسلسل حد فاصل

و في نفس السياق يشارك في بطولة حكاية خيال علمي من مسلسل حد فاصل كل من إدوارد، نانسي صلاح، محمد مهران، عفاف رشاد، غفران محمد، ويشارك في بطولة حكاية بنات السباعي كل من ريم البارودي، محمود حجازي، أحمد جمال سعيد، محمد التاجي، هناء الشوربجي، هبة حسن، مارتينا عادل.