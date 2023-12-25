الخميس.. انطلاق مسابقة إزكي للفنون المسرحية فـي نسختها الأولى

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

تحتضن قاعة إزكي يومي 28 و29 من ديسمبر الجاري مسابقة إزكي للفنون المسرحية بنسختها الأولى والتي تنظمها وتشرف عليها فرقة أمجاد عُمان المسرحية الأهلية وبدعم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تحت شعار (نحو رؤية مسرحية مبدعة وهادفة) بمشاركة 4 فرق مسرحـــية، وقد عقدت اللجنة المنظمة عددا من الاجتماعات التحضيرية وقوفا على أهم النقاط اللازمة لإنجاح المسابقة، كما تم الاجتماع مع الفرق المشاركة وتوضيح آلية المسابقة وتواقيت العروض والجوائز. وتهدف المسابقة إلى اكتشاف الموهوبين في مجال المسرح واستيعابهم وتأهيلهم واعدادهم وتنمية مستوياتهم وطرح القضايا الاجتماعية وشغل وقت فراغ الشباب بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة. وحول تفاصيل المسابقة قال خليفة بن محمد الدرمكي رئيس مجلس إدارة فرقة أمجاد عُمان المسرحية الأهلية : مسابقة إزكي للفنون المسرحية حدث استثنائي كونه يقام لأول مرة في ولاية إزكي وذلك من خلال تقديم مجموعة من العروض الشيقة وقد سبق اعلان المسابقة تحضيرات مكثفة وتشكيل اللجان المتخصصة في المجالات الإعلامية والفنية والتنظيمية. وأضاف : تم استقطاب عددا من العروض المسرحية التي رأى فريق العمل أنها تمتلك العديد من مقومات المنافسة كما حظيت المسابقة بدعم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وبعض جهات القطاع الخاص وستكون حافزا بإخراج المسابقة بالشكل المثالي الذي نتطلع إليه جميعا كفريق عمل. وستقدم فرقة النجاح المسرحية عمل (العزف على النوى) بإخراج عيسى الصبحي ، أما عمل (شمعة ورسالة) سيخرجه عبدالله الرواحي، فيما ستقدم فرقة الشهباء عمل مسرحية ( قيد بلا حبال) للمخرج حافظ البوسعيدي، وسيقدم فريق سيماء الرياضي والثقافي مسرحية (المرواح) للمخرج عبيد الرواحي.

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