أمسية شعرية بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء

مسقط ـ «الوطن»:

تحتضن قاعة ابن رزيق بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء مساء اليوم أمسية شعرية بعنوان (غزة روح الروح) بمشاركة عدد من الشعراء العمانيين وهم: الشاعر هشام الصقري والشاعر محمد الكندي والشاعرة هاجر البريكية والشاعرة أماني الراسبية ، ويقدم الأمسية الشاعر محمد العبري ويصاحبها مساجلة شعرية لعيسى البوصافي. الأمسية الشعرية تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن عبدالله الخليلي.

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