بعد تصدرها التريند.. تعرف على آخر أعمال حورية فرغلي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة حورية فرغلي تريند جوجل، بعدما أثارت تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الفنانة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من أحد لقاءاتها التلفزيونية، وجّهت من خلاله رسالة إلى مَن يحسدونها، مؤكدةً أنها لا تعرف لماذا يحسدها الآخرون، وقالت: "مش عارفة الناس بتحسدني على إيه، أنا واحدة عايشة لوحدي مع الكلب بتاعي تليفوني مش بيرن، قاعدة على الآيباد طول الوقت، عندي 46 سنة نفسي أتجوز ويكون عندي عيلة، وكل ده محصلش لحد دلوقت، فأنا مش عارفة هما بيحسدوني على إيه".

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر اعمال الفنانة حورية فرغلي..

آخر أعمال حورية فرغلي

فيلم " استدعاء ولى عمرو" آخر أفلام حورية فرغلي، الذى تم عرضه عام 2019 وشاركها فى بطولته محمد عز، صبرى فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد يونس، ايمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر، وتأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدرى، تدور الأحداث حول الطفل عمرو، تقوم ناظرة المدرسة باستدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية أخرى يعاني والده راغب من مشاكل مع والدته.



آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي في الدراما

وكانت آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي في الدراما هو مسلسل «أيام»، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، يتناول المسلسل قصة عبير التي تعيش في بيت عمها رياض أبو الدهب وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجة رياض تحاول جاهدة إبعاد عبير عن بيت عمها طمعا في الاستيلاء على ثروته، يستكمل المُسلسل قصة عبير التي تعيش في بيت عمها رياض أبو الدهب وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجة رياض تواصل محاولاتها المستمرة لإبعاد عبير عن بيت عمها طمعا في اﻻستيلاء على ثروته، وفي الوقت تتطرق الأحداث للكثير من العادات الموروثة، ويُناقش المُسلسل إضطرار بعض الفتيات للزواج رغما عنهن تحت ضغط الظروف الإجتماعية.

وأيضا شاركت في فيلم «ظلال مهجورة»، يضم عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب منهم السوري رشيد عساف، والفنان المصري حسن عبدالفتاح، والفنان الإماراتي منصور الفيلي، والنجمة السورية نادين، والنجم السوري زهير عبدالكريم وهيا القايدي من الإمارات وعبير اليوسف من مصر، وولاء عزام ودلع نادر، ولين برازي وأيوب الحجلي، فكرة وإخراج مجد طالب الحجلي، وسيناريو وحوار أيوب الحجلي، وتدور أحداثه في إطار غامض حول جريمة قتل، مدير تصوير الفيلم تامر جوزيف.

حياة حورية فرغلي الشخصية

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ولدت حورية فرغلي 18 أكتوبر 1976)، عاشت في الإمارات وحصلت على الجنسية الإماراتية، مثلت منتخب الإمارات للفروسية، كما فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 2002 لكنها تنازلت عن اللقب بعد ذلك لوصيفتها «نور السمري»، درست إدارة الأعمال في إنجلترا، قررت دراسة التمثيل فالتحقت ولمدة عام بمدرسة (مروة جبريل السينمائية) وتعلمت أصول التمثيل الأمريكي، في يوم 15 مايو سنة 2021، أَعلنتْ حورية أنها كانت قد أصيبت بسحر، ثم شُفيتْ منه، وقبل ذلك بتسع سنوات وقعت من ظهر حصان في مسابقة فروسية فكسرَ الأنف، فعولج أنفها بأربع عمليات غير كاملة النجاح.